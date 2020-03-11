Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T05:11+0300
https://ria.ru/20200311/1568408855.html
Госдума в третьем чтении обсудит проект о поправке в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568399989_0:58:1501:902_1036x0_80_0_0_dc086f6326c04129f1195bed4aca0833.jpg
РИА Новости

Госдума в третьем чтении обсудит проект о поправке в Конституцию

00:51 11.03.2020 (обновлено: 05:11 11.03.2020)
1406
© РИА Новости / Денис АбрамовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит в третьем чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию.
Документ был одобрен палатой во втором чтении 10 марта. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
После одобрения проекта в первом чтении в профильном комитете ГД по госстроительству и законодательству поясняли, что проект закона рассматривается в соответствии с порядком, предусмотренным для принятия федерального конституционного закона.
Документ рассматривается Госдумой в трех чтениях, затем направляется в Совет Федерации, за его одобрение должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента и не менее трех четвертых членов Совета Федерации.
Кроме того, законопроект о поправке для его "дальнейшего движения" должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов.
Общероссийское голосование по законопроекту планируется 22 апреля, этот день будет выходным.
Заседание Совета Федерации РФ
00:20Голосование по поправкам в Конституцию
Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции
8000332
Обсудить 3
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
В Минпросвещения назвали факторы повышения качества образования
Здание Госдумы
ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"
Стенд Сбербанка
Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос
Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Слуцкий прокомментировал выступление Путина в Госдуме
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
Небоскребы делового центра Москва-сити
В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса
Противолодочный самолет ТУ-142
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния