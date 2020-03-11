Госдума в третьем чтении обсудит проект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит в третьем чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию.
Документ был одобрен палатой во втором чтении 10 марта. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
После одобрения проекта в первом чтении в профильном комитете ГД по госстроительству и законодательству поясняли, что проект закона рассматривается в соответствии с порядком, предусмотренным для принятия федерального конституционного закона.
Документ рассматривается Госдумой в трех чтениях, затем направляется в Совет Федерации, за его одобрение должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента и не менее трех четвертых членов Совета Федерации.
Кроме того, законопроект о поправке для его "дальнейшего движения" должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов.
Общероссийское голосование по законопроекту планируется 22 апреля, этот день будет выходным.