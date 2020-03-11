Госдума в третьем чтении обсудит проект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит в третьем чтении президентский законопроект о Госдума на пленарном заседании в среду обсудит в третьем чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию

Документ был одобрен палатой во втором чтении 10 марта. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.

После одобрения проекта в первом чтении в профильном комитете ГД по госстроительству и законодательству поясняли, что проект закона рассматривается в соответствии с порядком, предусмотренным для принятия федерального конституционного закона.

Документ рассматривается Госдумой в трех чтениях, затем направляется в Совет Федерации , за его одобрение должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента и не менее трех четвертых членов Совета Федерации.

Кроме того, законопроект о поправке для его "дальнейшего движения" должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов.