Мать Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"*

"Дело уже идет, по факту ждали экспертизу. Я так думаю, что (фигурантам дела "Сети"*. – Прим. ред.) прибавят срок к тому, что есть. У нас появился адвокат, у мамы Артема (Дорофеева) пока нет, но я думаю, что это не проблема", — рассказала Левченко.