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2020-03-11T00:59+0300
https://ria.ru/20200311/1568408803.html
Мать Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"*
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РИА Новости

Мать Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"*

00:59 11.03.2020
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Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мать 19-летней Екатерины Левченко, которая пропала в 2017 году и, по одной из версий, была знакома с фигурантами дела "Сети"*, в беседе с Пятым каналом подтвердила результаты ДНК-экспертизы.
Как накануне рассказали в пресс-службе СК по Пензенской области, генетическая экспертиза предварительно установила, что останки, обнаруженные 4 марта рядом с деревней Лопухи Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко. За день до этого портал "Медуза" опубликовал материал, в котором один из фигурантов дела "Сети"*, скрывающийся за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Его останки с признаками насильственной смерти нашли под Рязанью в конце 2017 года.

"Это была экспертиза ДНК, делали в Рязани. Брали у нас эпителий и с останков, все это сошлось по ДНК", — отметила Татьяна Левченко.

Она ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"* в случае, если будет доказана их причастность к убийству молодых людей.

"Дело уже идет, по факту ждали экспертизу. Я так думаю, что (фигурантам дела "Сети"*. – Прим. ред.) прибавят срок к тому, что есть. У нас появился адвокат, у мамы Артема (Дорофеева) пока нет, но я думаю, что это не проблема", — рассказала Левченко.

По ее словам, вероятно, дело об убийстве Екатерины будет передано в Рязань или Москву.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
5 марта, 01:01
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

Дело "Сети"*

Как установил суд, Дмитрием Пчелинцевым и Ильей Шакурским в Пензенской области создано террористическое сообщество "Сеть"*. Оно объединило анархистов из различных регионов в боевые группы. Целью организации стало насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.
Выяснилось, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, проводили тренировки в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесу. ФСБ удалось пресечь ее деятельность осенью 2017 года.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
По решению Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Пензе семеро участников "Сети"* приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.
Их признали виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Приговор обжалован адвокатами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
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Екатерина ЛевченкоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПензаПензенская областьРязанская областьПроисшествия
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