Мать Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"*

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мать 19-летней Екатерины Левченко, которая пропала в 2017 году и, по одной из версий, была знакома с фигурантами дела "Сети"*, в беседе с Пятым каналом подтвердила результаты ДНК-экспертизы.
Как накануне рассказали в пресс-службе СК по Пензенской области, генетическая экспертиза предварительно установила, что останки, обнаруженные 4 марта рядом с деревней Лопухи Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко. За день до этого портал "Медуза" опубликовал материал, в котором один из фигурантов дела "Сети"*, скрывающийся за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Его останки с признаками насильственной смерти нашли под Рязанью в конце 2017 года.
"Это была экспертиза ДНК, делали в Рязани. Брали у нас эпителий и с останков, все это сошлось по ДНК", — отметила Татьяна Левченко.
Она ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"* в случае, если будет доказана их причастность к убийству молодых людей.
"Дело уже идет, по факту ждали экспертизу. Я так думаю, что (фигурантам дела "Сети"*. – Прим. ред.) прибавят срок к тому, что есть. У нас появился адвокат, у мамы Артема (Дорофеева) пока нет, но я думаю, что это не проблема", — рассказала Левченко.
По ее словам, вероятно, дело об убийстве Екатерины будет передано в Рязань или Москву.
Дело "Сети"*
Как установил суд, Дмитрием Пчелинцевым и Ильей Шакурским в Пензенской области создано террористическое сообщество "Сеть"*. Оно объединило анархистов из различных регионов в боевые группы. Целью организации стало насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.
Выяснилось, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, проводили тренировки в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесу. ФСБ удалось пресечь ее деятельность осенью 2017 года.
По решению Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Пензе семеро участников "Сети"* приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.
Их признали виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Приговор обжалован адвокатами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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