СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"

САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко , сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.

СУ СК по региону ранее возбудило уголовное дело об убийстве 19-летней Левченко. Она пропала в 2017 году и, по одной из версий, была знакома с фигурантами дела "Сети"*.

Скелетированные останки человека, присыпанные землей, недалеко от деревни Лопухи Рязанской области нашли 4 марта.

За день до этого "Медуза" опубликовала материал, в котором один из фигурантов дела "Сети"*, скрывающийся за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Он также назвал других соучастников преступления.

Останки Дорофеева с признаками насильственной смерти нашли под Рязанью в конце 2017 года.

Дело "Сети"

Как рассказал источник РИА Новости, суд установил, что Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы. Организация поставила целью насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.

Судьи также выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, проводили тренировки в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесу. ФСБ пресекла ее деятельность осенью 2017 года.

Десятого февраля этого года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.

Суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

Адвокаты обжаловали приговор.