Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T20:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568401534.html
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176825_108:0:2028:1080_1036x0_80_0_0_591933657d7526683e925ec850c69c69.jpg
РИА Новости

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

19:35 10.03.2020 (обновлено: 20:44 10.03.2020)
30376
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииКадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
СУ СК по региону ранее возбудило уголовное дело об убийстве 19-летней Левченко. Она пропала в 2017 году и, по одной из версий, была знакома с фигурантами дела "Сети"*.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
Скелетированные останки человека, присыпанные землей, недалеко от деревни Лопухи Рязанской области нашли 4 марта.
За день до этого "Медуза" опубликовала материал, в котором один из фигурантов дела "Сети"*, скрывающийся за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева. Он также назвал других соучастников преступления.
Останки Дорофеева с признаками насильственной смерти нашли под Рязанью в конце 2017 года.

Дело "Сети"

Как рассказал источник РИА Новости, суд установил, что Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы. Организация поставила целью насильственное изменение конституционного строя и террористическую деятельность.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
Судьи также выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, проводили тренировки в заброшенных лагерях и на базах отдыха в лесу. ФСБ пресекла ее деятельность осенью 2017 года.
Десятого февраля этого года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.
Суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Адвокаты обжаловали приговор.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
5 марта, 01:01
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
61263798
Обсудить 1
Екатерина ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Мужчина устроил погром в DNS в Томске
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Лабораторные исследования
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния