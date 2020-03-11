Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроекты о продаже правительству РФ принадлежащего Банку России контрольного пакета акций Сбербанка . В первом чтении они были приняты на прошлой неделе, а на выходных акции Сбербанка рухнули следом за мировыми биржами, и властям пришлось серьезно менять параметры сделки.

"Мы видим, что происходит с рынками, мы видим, что происходит с акциями. Вот в этой ситуации, честно говоря, двое суток, вместо того, чтобы поздравлять женщин с праздниками, пришлось отработать вместе с правительством, вместе с Центральным банком", - рассказал на заседании комитета ГД по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров

Работали не зря: по словам Макарова, в результате, "появились предложения, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации". Причем выгодной ситуация в итоге оказалась как для правительства, так и для ЦБ

Выгода для бюджета

Правительство в конце февраля внесло в Госдуму два законопроекта: о приобретении правительством у ЦБ обыкновенных акций Сбербанка и об особенностях перечисления в бюджет части доходов, которые Банк России получит от этой сделки.

Законопроекты предполагают поэтапный выкуп Минфином за счет средств ФНБ всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Причем, как заметил Макаров, собственник акций в результате фактически не изменится – контрольный пакет по-прежнему будет принадлежать Российский Федерации: поменяется только юридическое лицо - держатель акций.

Часть вырученных от этой сделки денег ЦБ оставит себе, а другую часть направит в бюджет – за их счет власти будут финансировать социальные меры, объявленные президентом РФ в послании Федеральному собранию. Таким образом, Минфин сможет нарастить расходы бюджета, не нарушая бюджетного правила.

Приобретаться акции будут по рыночной стоимости. Первоначально планировалось, что это будет средневзвешенная цена за шесть месяцев до сделки. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал ее примерно в 2,5 триллиона рублей. Но ко второму чтению рыночную цену решили рассчитывать как средневзвешенную за период в пределах одного месяца.

Минфин считает, что так будет выгоднее: правительство купит эти акции дешевле, при этом получит более высокую доходность от них. Кроме того, Минфин сэкономит средства ФНБ, которые могут понадобиться ему уже в текущем году для покрытия дефицита бюджета.

"В этом плане сейчас такой хороший момент получился, на самом деле, для правительства, что цена упала, а доходность, которая выражается в том, сколько будет приносить актив в виде дивидендов - мы представляем, какая прибыль у Сбербанка сейчас, какая будет в будущем", - пояснил замминистра финансов Владимир Колычев , выступая в Госдуме. Эта доходность, по его словам, составит 8-9% годовых.

Гарантии вместо оферты

Немного умерить аппетит придется ЦБ: он сможет гарантированно оставить себе после сделки вместо первоначальных 700 миллиардов рублей – только 300 миллиардов рублей прибыли. Кроме того, регулятор сможет компенсировать за счет этих средств свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи санируемых им банков. По мнению авторов поправок, это простимулирует ЦБ продавать такие активы. А это, как и продажа контрольного пакета Сбербанка, избавит его от конфликта интересов, которые возникают из-за того, что ЦБ является одновременно собственником банков и их регулятором.

С другой стороны, Банк России будет избавлен от необходимости выставлять оферту миноритарным акционерам. Изначально предполагалось, что ЦБ предложит миноритариям выкупить их акции по той же цене, что и сам продал их правительству. Ко второму чтению оферту решили заменить механизмом акционерного соглашения.

"Почему возникла норма об оферте? Потому что нужна преемственность управления при переходе акций от одного юридического лица к другому. Для акционеров нужна гарантия, что механизмы управления останутся теми же самыми", – пояснил Андрей Макаров.

Поэтому, вместо оферты миноритарии получат гарантии неизменности управления банком, которые в предложенных поправках сводятся к нормам о формировании совета директоров. Представители правительства и ЦБ, согласно поправкам, займут на переходном этапе пять мест в совете директоров Сбербанка (позднее - четыре) вместо нынешних шести, а его топ-менеджеры - одно место вместо двух. Акционерное соглашение также установит исчерпывающий перечень вопросов, по которым чиновники в набсовете банка будут голосовать по директивам.