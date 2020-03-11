Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения "нормандского формата".
В Кремле проходит встреча Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. На ней обсуждается инициатива подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Франции и Германии.
Медведчук попросил Путина подсказать Макрону и Меркель об инициативе подключить парламентариев к нормандскому формату.
"Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат", - заключил российский лидер.
В свою очередь Володин высказался за законодательное закрепление договоренностей лидеров четырех стран. "Мы считаем, что те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно закреплены. А это уже удел депутатов, но, увы, до сегодняшнего дня… у нас парламенты были больше зрителями", - сказал он.
8 марта, 13:15Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером