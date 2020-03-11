Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"

"Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат", - заключил российский лидер.

В свою очередь Володин высказался за законодательное закрепление договоренностей лидеров четырех стран. "Мы считаем, что те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно закреплены. А это уже удел депутатов, но, увы, до сегодняшнего дня… у нас парламенты были больше зрителями", - сказал он.