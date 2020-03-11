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Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"
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РИА Новости

Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"

00:00 11.03.2020 (обновлено: 00:03 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения "нормандского формата".
В Кремле проходит встреча Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. На ней обсуждается инициатива подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Франции и Германии.
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Медведчук попросил Путина подсказать Макрону и Меркель об инициативе подключить парламентариев к нормандскому формату.
"Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат", - заключил российский лидер.
В свою очередь Володин высказался за законодательное закрепление договоренностей лидеров четырех стран. "Мы считаем, что те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно закреплены. А это уже удел депутатов, но, увы, до сегодняшнего дня… у нас парламенты были больше зрителями", - сказал он.
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РоссияСитуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВиктор МедведчукДонбассВячеслав ВолодинАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияУкраинаВ мире
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