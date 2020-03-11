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Туризм
2020-03-11T03:15+0300
https://ria.ru/20200311/1568402668.html
В Испании жители пожаловались в полицию на льва, оказавшегося собакой
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РИА Новости

В Испании жители пожаловались в полицию на льва, оказавшегося собакой

03:15 11.03.2020
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© Фото : страница Policia Local Molina de Segura в FacebookСобака с необычной стрижкой в Испании
Собака с необычной стрижкой в Испании
© Фото : страница Policia Local Molina de Segura в Facebook
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Жители города Молина-де-Сегура, расположенного в Испании, звонили в полицию и жаловались на льва, разгуливающего по улицам, сообщает UPI.
Офицеры выследили животное и выяснили, что это собака: полтуловища и задние лапы были подстрижены, на хвосте — оставлена кисточка, а голова, грива и передние лапы были лохматыми.
Полицейские нашли у собаки микрочип, связались с ее владельцами и готовятся передать им питомца.
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