В Испании жители пожаловались в полицию на льва, оказавшегося собакой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Жители города Молина-де-Сегура, расположенного в Испании, звонили в полицию и жаловались на льва, разгуливающего по улицам, сообщает UPI.
Se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que habían visto suelto por la zona de huerta un león 🦁, otros un bicho extraño, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un... perro 🐕. Identificando a su titular. pic.twitter.com/O5k6ZClX9a— Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) March 7, 2020
Офицеры выследили животное и выяснили, что это собака: полтуловища и задние лапы были подстрижены, на хвосте — оставлена кисточка, а голова, грива и передние лапы были лохматыми.
Полицейские нашли у собаки микрочип, связались с ее владельцами и готовятся передать им питомца.