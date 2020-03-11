Яркая личность: сотрудники МВД проводят мастер-классы по всей стране

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Флешмобы и образовательные акции по правилам дорожного движения сотрудники МВД и ГИБДД регулярно проводят в увлекательной форме для школьников всех возрастов, ведь во время тумана и проливного дождя самыми беззащитными перед внештатными ситуациями на дороге оказываются дети.

Накануне для юных инспекторов движения в образовательном центре № 1 в подмосковной Ивантеевке прошел мастер-класс. Его провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Пушкинского района старший лейтенант полиции Наталья Гирявая.

Она руководила креативным занятием по созданию световозвращающих элементов для одежды. Ученики посмотрели видеоролики и выбрали понравившиеся им элементы — розовых "мишек безопасности" и буквы, которые приклеили к своим куртками. Инспектор предложила самой смелой девочке сделать надпись "Я — яркая личность" из светоотражающей пленки.

© РИА Новости / Владимир Наскидаев Марина Вартазарян с одноклассницами на креативном занятии по созданию световозвращающих элементов для одежды © РИА Новости / Владимир Наскидаев Марина Вартазарян с одноклассницами на креативном занятии по созданию световозвращающих элементов для одежды

"Мне впервые пришлось делать такое, и понравилось. Моя куртка имеет популярный фасон и обычный черный цвет. С надписью она стала выглядеть как лаконичная дизайнерская вещь", — поделилась ученица 6-го "Б" Марина Вартазарян.

Мода на безопасность

Благодаря пропаганде безопасности дорожного движения многие родители стали покупать детям одежду со светоотражающими элементами. И приятно наблюдать, что подростки, которые многое воспринимают в штыки, не противятся таким вещам.

"За прошлый год в Московской области зарегистрировано 237 ДТП с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых четыре ребенка погибли и 242 получили травмы различной степени тяжести. Трое ребят попали под машину именно на нерегулируемом пешеходном переходе", — назвала статистику инспектор.

Она напомнила детям, что вблизи школ в загородной местности иногда не хватает банальных зебр, работающих фонарей и внимательных водителей.

В сельской местности по правилам дорожного движения все пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы. В темное время суток видимость в свете фар не превышает 100-200 метров, а человек в темной одежде, которую мы носим осенью и зимой, становится заметен, уже чуть ли не оказавшись под колесами автомобилей", — отметила Наталья Гирявая.

По мнению инспектора, одинаково опасны и улицы с интенсивным движением, и дороги, где практически нет транспорта. Из-за этого пешеходы ведут себя более расслабленно и могут не успеть среагировать: большинство ДТП происходит именно так.

Урок для ребят из 6-го "Б" выдался длинным, но ученикам разнообразие в школьной рутине было по нраву. Вместе с классным руководителем они устроили танцевальный флешмоб в световозвращающих жилетах. Потом школьники надели украшенную верхнюю одежду и продемонстрировали "яркую личность": световозвращающие буквы и мишки ярко заблестели, когда на них был направлен свет фонариков.

Одноклассники поздравили юных инспекторов движения своего класса с профессиональным праздником: 6 марта 1973 года был образован первый отряд ЮИД. У них есть эмблема в виде солнышка. Инспектор Наталья Гирявая раздала ребятам по лучику, чтобы каждый прикрепил к солнцу дорожной безопасности уже готовый или придуманный на уроке лозунг. Арт-объект и совместные фотографии подростки разместили в соцсетях с хештегами #засветись, #пропустиПешехода и #станьЗаметней, чтобы предупредить других маленьких пешеходов. Закончился урок песнями от отряда ЮИД "Пульс", занявшего первое место на городском конкурсе "Марафон творческих программ по безопасности детей на дороге" среди восьми школ Подмосковья.

Подобные акции проходят по всей России: в Тюмени сотрудники МВД научили детей создавать "слонов безопасности" из световозвращающих элементов, в Ступине прошел квест по правилам дорожного движения, а в Белгородской области автоинспекторы и их юные помощники сделали перед Новым годом на одной из главных площадей яркую световую инсталляцию.

Случаи из практики одного инспектора и тренды в полиции

Может ли миниатюрная женщина в полицейской форме повлиять на сознательность нескольких слоев общества? Вряд ли. Но в районе Пушкино в Подмосковье многое изменилось к лучшему.

Одно из ДТП в практике Натальи Гирявой случилось, когда молодая мама засмотрелась в телефон, стоя на светофоре, а малыш рванул через дорогу на красный свет и попал под машину. Когда такое случается даже не в смену инспекторов, они бросают дела, выбегают из дома с мокрой головой и прибывают на место уже в форме, чтобы разобраться в каждом из таких случаев. И переживают за этих ребят как за своих.

Иногда в больнице проводишь от одного до трех часов, пока детям спасают жизнь. И всегда очень сложно говорить об этом близким пострадавшего", — рассказала РИА Новости инспектор, закончив мероприятие в школе.

Иногда даже взрослые люди пренебрегают соблюдением правил дорожного движения — это касается и тех, кто за рулем, и пешеходов.

"Однажды мы делали солнце дорожной безопасности на двухметровом прянике. Дети рисовали лучи и писали призывы к соблюдению ПДД с помощью цветной глазури. Мастер-класс заканчивался, ребята одевались, и у одного мальчика я увидела особенного мишку на рюкзаке — таких мы делали больше года назад на одном из родительских собраний в другой школе. Ребенок рассказал, что мама наклеила ему на рюкзак светоотражающий элемент", — так инспектор с удивлением убедилась в надежности светоотражателей и в пользе работы с родителями.

Возможно, все дело в подходе: инспекторы подразделений ГИБДД и МВД горят своим делом и умеют найти подход к современным подросткам и родителям. Придумывать интересные мастер-классы, подбирать музыку, находить неформальных лидеров в каждой школе, помогать ЮИДовцам с созданием крутых костюмов, формировать чувство социальной ответственности — все это часто лежит на плечах удивительных женщин-инспекторов.