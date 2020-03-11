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2020-03-11T03:11+0300
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Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
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РИА Новости

Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"

03:11 11.03.2020
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© AP Photo / Invision/ Rich FuryАктер Вин Дизель
Актер Вин Дизель
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook раскрыл подробности супергеройского блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром".
Так, он сообщил, что в фильме Тайки Вайтити появятся персонажи из "Стражей галактики" (в картине Джеймса Ганна Дизель озвучивает Грута, деревоподобного инопланетянина), с которыми герой Криса Хемсворта подружился в "Мстителях: Финал".
"Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить", — прокомментировал актер.
Говоря о своем персонаже, Вин Дизель описал, что он будет "альфа-Грутом". Что именно это значит, звезда "Форсажа" не объяснил.
Ранее Тайка Вайтити рассказывал, что его проект станет еще более "сумасшедшим" и "бомбическим".
"Только в таком случае мне интересно над ним работать", — пояснил он.
Ожидается, что "Тор: Любовь и гром" выйдет в ноябре 2021 года. А вот о дате премьеры третьей части "Стражей галактики" пока неизвестно.
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