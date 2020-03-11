Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook раскрыл подробности супергеройского блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром".

Так, он сообщил, что в фильме Тайки Вайтити появятся персонажи из "Стражей галактики" (в картине Джеймса Ганна Дизель озвучивает Грута, деревоподобного инопланетянина), с которыми герой Криса Хемсворта подружился в "Мстителях: Финал".

"Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить", — прокомментировал актер.

Говоря о своем персонаже, Вин Дизель описал, что он будет "альфа-Грутом". Что именно это значит, звезда "Форсажа" не объяснил.

Ранее Тайка Вайтити рассказывал , что его проект станет еще более "сумасшедшим" и "бомбическим".

"Только в таком случае мне интересно над ним работать", — пояснил он.