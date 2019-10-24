Тайка Вайтити рассказал, каким будет новый фильм о Торе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Тайка Вайтити рассказал, что фильм "Тор: Любовь и гром" будет "громче, динамичнее и масштабнее", чем "Тор: Рагнарек", . Режиссер Тайка Вайтити рассказал, что фильм "Тор: Любовь и гром" будет "громче, динамичнее и масштабнее", чем "Тор: Рагнарек", сообщает Wired.com.

Вайтити, который недавно закончил работу над сценарием ленты, уверен, что проект будет еще более "сумасшедшим" и "бомбическим". "Только в таком случае мне интересно над ним работать", — пояснил он.

Сам он исполнит в предстоящей картине роль Корга: "Мне и правда очень нравится играть этого персонажа", — добавил Вайтити.

Ранее Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, заявила, что ее героиня может найти возлюбленную в фильме "Тор: Любовь и гром" и стать первой ЛГБТ-героиней в киновселенной. Затем, появились сообщения, что ее подругой может стать Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон.