Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T19:11Z
https://ria.ru/20191024/1560179428.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155731/33/1557313304_0:156:3063:1879_1036x0_80_0_0_a76491cd281eefd9c1cb3b191869c1d5.jpg
РИА Новости
Культура

Тайка Вайтити рассказал, каким будет новый фильм о Торе

19:11 24.10.2019
281
© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Тайка Вайтити рассказал, что фильм "Тор: Любовь и гром" будет "громче, динамичнее и масштабнее", чем "Тор: Рагнарек", сообщает Wired.com.
Вайтити, который недавно закончил работу над сценарием ленты, уверен, что проект будет еще более "сумасшедшим" и "бомбическим". "Только в таком случае мне интересно над ним работать", — пояснил он.
Сам он исполнит в предстоящей картине роль Корга: "Мне и правда очень нравится играть этого персонажа", — добавил Вайтити.
Ранее Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, заявила, что ее героиня может найти возлюбленную в фильме "Тор: Любовь и гром" и стать первой ЛГБТ-героиней в киновселенной. Затем, появились сообщения, что ее подругой может стать Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон.
А режиссер отметил: "Опасно говорить, что вы хотите увидеть в фильмах Marvel, потому что именно этого в них может и не произойти <…> не хотелось бы делать картину, постоянно прислушиваясь к рекомендациям фанатов. Людей нужно удивлять".
Американская актриса Натали Портман
15 октября, 14:11Культура
СМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора
411032
КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыБри Ларсон (актриса)
Рекомендуем
Ископаемые кораллы из Омана возрастом 4100 лет
Ученые нашли причину краха древнейшего государства мира
РИА
Новости
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В генштабе рассказали об укомплектованности российских вооруженных сил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Лавров и Чавушоглу обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании
Центр НАСА в шате Флорида, США
Глава НАСА рассказал о планах по покупке дополнительных мест на "Союзах"
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
В Раде назвали проверку депутатов на детекторе лжи фарсом
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Журналисты обвинили Зеленского во лжи
Глаз игуаны
Облик древнейшего животного узнали по найденным в России костям
Участники манифестации в Сантьяго
В Чили создали комиссию по расследованию действий силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин рассказал о разнице отношений стран Африки с СССР и Россией
Ноутбук
МВД Белоруссии зафиксировало волну хакерских атак на предприятия страны
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
"Газпром" готов работать с любыми контрагентами на Украине
Индейцы из племени гуарани-каюва практикуются в стрельбе из лука
Вооруженные стрелами индейцы атаковали деревню в Перу
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 30-летней реставрации
Дом двухсотлетия в Геркулануме открыли после длительной реставрации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния