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2020-03-11T11:57+0300
https://ria.ru/20200311/1568383861.html
Более 20 студентов с инвалидностью получат медицинское образование
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РИА Новости

Более 20 студентов с инвалидностью получат медицинское образование

08:00 11.03.2020 (обновлено: 11:57 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоСтудентка на занятиях в аудитории медицинского колледжа
Студентка на занятиях в аудитории медицинского колледжа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Студенты с нарушениями зрения и слуха смогут бесплатно обучаться в Амурском медицинском колледже по новой программе инклюзивного образования. Полученные навыки помогут людям с инвалидностью найти работу.
На специальности "лабораторная диагностика" и "ортопедическая стоматология" могут поступить слабослышащие и глухие абитуриенты, занятия для которых педагоги будут проводить совместно с сурдопереводчиками. Для слепых открыт курс медицинского массажа.
"Инклюзивное образование в медколледже действует с 2007 года. Тогда впервые набрали 36 слабослышащих студентов. Всего по специальности "лабораторная диагностика" медиков выпускали шесть раз и пять раз — по "ортопедической стоматологии". Обучиться по последнему направлению всегда больше желающих, в основном юношей", — приводятся слова заместителя директора по учебной части Амурского медицинского колледжа Татьяны Васильевой на сайте правительства области.
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Инклюзивное обучение

На сегодняшний день в колледже уже обучаются 12 будущих стоматологов и девять студентов — лабораторных техников. Все желающие могут поступить на эти специальности после девятого класса. Обучение длится три года и десять месяцев. На год меньше занимаются на курсах по медицинскому массажу, но на них принимают только после 11-го класса.
"Слабослышащие ребята учат все наизусть. Почти у всех них хорошая успеваемость, отстающих по учебе нет. Они очень дисциплинированные студенты", — отметила Татьяна Васильева.
Специально для студентов с инвалидностью в колледже создали комфортные условия обучения — закупили мультимедийную доску, наушники и компьютеры.
Абитуриентов с инвалидностью принимают по мере выпуска: после того как нынешняя группа получит дипломы в 2024 году, набор по специальностям откроется снова. Кроме того, в Амурский медицинский колледж поступают учащиеся со всего Дальнего Востока.

Амурчане — малая часть студентов, обучающихся в рамках инклюзивного образования в медколледже. В Приамурье за знаниями приезжают ребята с ограниченными возможностями здоровья из Якутии, Приморья, Хабаровского края и Комсомольска-на-Амуре. Некоторые после получения диплома возвращаются работать домой", — сказала замдиректора по учебной части.

По завершении обучения выпускники проходят обязательную аккредитацию на базе образовательного учреждения и уже после этого могут устраиваться на работу.
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Хорошие новостиХорошие новостиАмурская область
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