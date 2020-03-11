Более 20 студентов с инвалидностью получат медицинское образование

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Студенты с нарушениями зрения и слуха смогут бесплатно обучаться в Амурском медицинском колледже по новой программе инклюзивного образования. Полученные навыки помогут людям с инвалидностью найти работу.

На специальности "лабораторная диагностика" и "ортопедическая стоматология" могут поступить слабослышащие и глухие абитуриенты, занятия для которых педагоги будут проводить совместно с сурдопереводчиками. Для слепых открыт курс медицинского массажа.

"Инклюзивное образование в медколледже действует с 2007 года. Тогда впервые набрали 36 слабослышащих студентов. Всего по специальности "лабораторная диагностика" медиков выпускали шесть раз и пять раз — по "ортопедической стоматологии". Обучиться по последнему направлению всегда больше желающих, в основном юношей", — приводятся слова заместителя директора по учебной части Амурского медицинского колледжа Татьяны Васильевой на сайте правительства области.

Инклюзивное обучение

На сегодняшний день в колледже уже обучаются 12 будущих стоматологов и девять студентов — лабораторных техников. Все желающие могут поступить на эти специальности после девятого класса. Обучение длится три года и десять месяцев. На год меньше занимаются на курсах по медицинскому массажу, но на них принимают только после 11-го класса.

"Слабослышащие ребята учат все наизусть. Почти у всех них хорошая успеваемость, отстающих по учебе нет. Они очень дисциплинированные студенты", — отметила Татьяна Васильева.

Специально для студентов с инвалидностью в колледже создали комфортные условия обучения — закупили мультимедийную доску, наушники и компьютеры.

Абитуриентов с инвалидностью принимают по мере выпуска: после того как нынешняя группа получит дипломы в 2024 году, набор по специальностям откроется снова. Кроме того, в Амурский медицинский колледж поступают учащиеся со всего Дальнего Востока.

Амурчане — малая часть студентов, обучающихся в рамках инклюзивного образования в медколледже. В Приамурье за знаниями приезжают ребята с ограниченными возможностями здоровья из Якутии, Приморья, Хабаровского края и Комсомольска-на-Амуре. Некоторые после получения диплома возвращаются работать домой", — сказала замдиректора по учебной части.