Фильмы недели: Вин Дизель — новый супергерой, сказка и хоррор

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит очередной блокбастер про супергероев, в котором солдат В прокат выходит очередной блокбастер про супергероев, в котором солдат Вин Дизель станет Бладшотом. Кэти Холмс боится странной игрушки в хорроре "Кукла 2: Брамс". Также в кино — история Пиноккио, рассказанная Маттео Гарроне по одноименной сказке, и российская драма "Услышь меня" — про тайны тайги и связь веков. О том, что смотреть на большом экране в выходные, — в материале РИА Новости.

Комикс, герой, Вин Дизель

"Бладшот" — еще один образец супергеройского кино. Солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель) убили в бою, но затем некая корпорация RST вернула его к жизни с помощью новейших технологий — специальных нанороботов, и он стал бессмертным Бладшотом. У него теперь сверхчеловеческая сила и возможность самоисцеления.

Но компания сделала это не просто так: его отправляют на задания, а еще за ним постоянно присматривают, влияя на разум и воспоминания. В итоге Гаррисону надоело быть пешкой, и он пытается разобраться со своим прошлым.

"Он не может сам контролировать собственные мысли и чувства, — рассказывает Вин Дизель. — Он бесстрашный и неуязвимый солдат. Но самое интересное — это то, что все его поступки продиктованы любовью к человеку, которого он не может забыть. Печальнее всего в этой ситуации то, что этим чувством героя манипулируют".

Интересно, что актер согласился на эту роль по просьбе сына.

"Я пригласил его в переговорную комнату, чтобы рассказать о будущем проекте и показать с помощью макетов и визуализации то, каким мы видим наш фильм. Вин пришел вместе с восьмилетним сыном Винсентом, и тот был в полном восторге от увиденного, засыпал нас вопросами. Когда я провожал гостей к выходу после встречи, Винсент дернул отца за рубашку и сказал: "Папа, мне так хочется, чтобы ты сыграл Бладшота!" Дело было сделано: Вин Дизель дал согласие на съемки", — вспоминает Уилсон.

© Предоставлено WDSSPR Вин Дизель в фильме "Бладшот" 1 из 4 Вин Дизель в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Бладшот" 2 из 4 Кадр из фильма "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Сэм Хьюэн в фильме "Бладшот" 3 из 4 Сэм Хьюэн в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Эйса Гонсалес в фильме "Бладшот" 4 из 4 Эйса Гонсалес в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR 1 из 4 Вин Дизель в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR 2 из 4 Кадр из фильма "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR 3 из 4 Сэм Хьюэн в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR 4 из 4 Эйса Гонсалес в фильме "Бладшот" © Предоставлено WDSSPR

Герой Дизеля получился таким, что сразу начинаешь ему сочувствовать. А компанию ему на экране составили Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и Гай Пирс.

Хоть и деревянный, но мальчик

"Пиноккио" Маттео Гарроне по одноименной книжке получился совсем недетской картиной.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне

"Персонажи "Пиноккио" архетипичны, они вне времени, а сама история универсальна, — считает Гарроне. — Эти герои рассказывают о нас, обычных людях, наших желаниях, конфликтах. С ними происходят истории, в которых мог очутиться каждый. Именно поэтому я обратился к этому шедевру национальной — да и мировой — литературы, самой растиражированной итальянской книге".

Режиссер хотел сделать "свежую историю, близкую к первоисточнику, и максимально соответствовать книге". Ему это удалось. Тем более что на помощь пришли спецэффекты и мастерство визажистов.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" На съемочной площадке фильма "Пиноккио" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" На съемочной площадке фильма "Пиноккио"

В роли Пиноккио — десятилетний Федерико Иелапи. После нескольких часов у гримера его лицо походило на дерево: немного жутко, но в то же время завораживает.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Пиноккио" Маттео Гарроне

Его партнером выступил Роберто Бениньи (отец Джеппетто). В фильме 2002 года он играл Пиноккио, а теперь — на другой стороне в противостоянии отцов и детей.

Другие действующие лица сказки тоже на месте: владелец кукольного театра Манджафуоко (Карабас-Барабас), Лис и Кот, Фея с голубыми волосами.

Почти каноническая история Гарроне интересна и актерской игрой, и костюмами, и гримом, и антуражем.

Очень страшная кукла — 2

Кэти Холмс сталкивается с неизвестным и пугающим в хорроре "Кукла 2: Брамс" от мастера фильмов ужасов Уильяма Брента Белла.

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир в пригороде, чтобы избежать проблем и шума мегаполиса. Нелюдимый восьмилетний сын пары находит в соседнем лесу странную куклу в человеческий рост по имени Брамс и начинает с ней дружить как с живым существом. Вот только это не простая, а зловещая игрушка.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" 1 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" 2 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кэти Холмс в фильме "Кукла 2: Брамс" 3 из 5 Кэти Холмс в фильме "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" 4 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" 5 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 1 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 2 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 3 из 5 Кэти Холмс в фильме "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 4 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 5 из 5 Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

"Суть истории — это проблема, травма семьи. В новом фильме, при всем его психологическом реализме, мы вступаем в опасную игру со сверхъестественным", — прокомментировал режиссер.

Кэти Холмс, исполнившая главную женскую роль, призналась, что натерпелась страху.

"Мне было жутко! Каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку, мне было страшно видеть эту куклу, этого ужасающего Брамса. Художники настолько хорошо поработали над образом куклы-убийцы, что я просто боялась оставаться с ней наедине. Я испытывала очень странные ощущения: иногда мне казалось, что она действительно живая", — рассказала актриса.

В картине также снялись Ралф Айнесон (франшиза " Гарри Поттер ", "Стражи Галактики"), Овайн Йомэн ("Троя", "Менталист").

Приключения в Сибири

Российская драма "Услышь меня" — о мальчике, потерявшемся в тайге, и тайнах, которые она скрывает.

В сибирскую деревню вдали от цивилизации приезжает женщина с двумя детьми — старшей Варей и 12-летним Васей. Они навещают отца, который работает золотодобытчиком. Местных здесь немного, и на чужаков они смотрят с недоверием. Тем более что в этой глуши происходят мистические события.

Действие фильма разворачивается в двух временных пластах: в 1917 году и в современности. Оказывается, у деревни страшная история: в начале XX века сюда приехал некий комиссар с "большой земли" и убил несколько местных. Девушка Евдокия влюбилась в него, но, узнав, что его цель — золото, наложила проклятье на этот металл.

© Предоставлено компанией "Кинологистика" Кадр из фильма "Услышь меня" 1 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" © Предоставлено компанией "Кинологистика" Кадр из фильма "Услышь меня" 2 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" © Предоставлено компанией "Кинологистика" Кадр из фильма "Услышь меня" 3 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" © Предоставлено компанией "Кинологистика" Кадр из фильма "Услышь меня" 4 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" © Предоставлено компанией "Кинологистика" Кадр из фильма "Услышь меня" 5 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" 1 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" 2 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" 3 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" 4 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика" 5 из 5 Кадр из фильма "Услышь меня" © Предоставлено компанией "Кинологистика"