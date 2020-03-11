Фильмы недели: Вин Дизель — новый супергерой, сказка и хоррор

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит очередной блокбастер про супергероев, в котором солдат Вин Дизель станет Бладшотом. Кэти Холмс боится странной игрушки в хорроре "Кукла 2: Брамс". Также в кино — история Пиноккио, рассказанная Маттео Гарроне по одноименной сказке, и российская драма "Услышь меня" — про тайны тайги и связь веков. О том, что смотреть на большом экране в выходные, — в материале РИА Новости.
Комикс, герой, Вин Дизель
"Бладшот" — еще один образец супергеройского кино. Солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель) убили в бою, но затем некая корпорация RST вернула его к жизни с помощью новейших технологий — специальных нанороботов, и он стал бессмертным Бладшотом. У него теперь сверхчеловеческая сила и возможность самоисцеления.
Но компания сделала это не просто так: его отправляют на задания, а еще за ним постоянно присматривают, влияя на разум и воспоминания. В итоге Гаррисону надоело быть пешкой, и он пытается разобраться со своим прошлым.
"Он не может сам контролировать собственные мысли и чувства, — рассказывает Вин Дизель. — Он бесстрашный и неуязвимый солдат. Но самое интересное — это то, что все его поступки продиктованы любовью к человеку, которого он не может забыть. Печальнее всего в этой ситуации то, что этим чувством героя манипулируют".
Интересно, что актер согласился на эту роль по просьбе сына.
"Я пригласил его в переговорную комнату, чтобы рассказать о будущем проекте и показать с помощью макетов и визуализации то, каким мы видим наш фильм. Вин пришел вместе с восьмилетним сыном Винсентом, и тот был в полном восторге от увиденного, засыпал нас вопросами. Когда я провожал гостей к выходу после встречи, Винсент дернул отца за рубашку и сказал: "Папа, мне так хочется, чтобы ты сыграл Бладшота!" Дело было сделано: Вин Дизель дал согласие на съемки", — вспоминает Уилсон.
"Персонажи "Пиноккио" архетипичны, они вне времени, а сама история универсальна, — считает Гарроне. — Эти герои рассказывают о нас, обычных людях, наших желаниях, конфликтах. С ними происходят истории, в которых мог очутиться каждый. Именно поэтому я обратился к этому шедевру национальной — да и мировой — литературы, самой растиражированной итальянской книге".
Режиссер хотел сделать "свежую историю, близкую к первоисточнику, и максимально соответствовать книге". Ему это удалось. Тем более что на помощь пришли спецэффекты и мастерство визажистов.
Другие действующие лица сказки тоже на месте: владелец кукольного театра Манджафуоко (Карабас-Барабас), Лис и Кот, Фея с голубыми волосами.
Почти каноническая история Гарроне интересна и актерской игрой, и костюмами, и гримом, и антуражем.
Очень страшная кукла — 2
Кэти Холмс сталкивается с неизвестным и пугающим в хорроре "Кукла 2: Брамс" от мастера фильмов ужасов Уильяма Брента Белла.
Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир в пригороде, чтобы избежать проблем и шума мегаполиса. Нелюдимый восьмилетний сын пары находит в соседнем лесу странную куклу в человеческий рост по имени Брамс и начинает с ней дружить как с живым существом. Вот только это не простая, а зловещая игрушка.
"Суть истории — это проблема, травма семьи. В новом фильме, при всем его психологическом реализме, мы вступаем в опасную игру со сверхъестественным", — прокомментировал режиссер.
Кэти Холмс, исполнившая главную женскую роль, призналась, что натерпелась страху.
"Мне было жутко! Каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку, мне было страшно видеть эту куклу, этого ужасающего Брамса. Художники настолько хорошо поработали над образом куклы-убийцы, что я просто боялась оставаться с ней наедине. Я испытывала очень странные ощущения: иногда мне казалось, что она действительно живая", — рассказала актриса.
В картине также снялись Ралф Айнесон (франшиза "Гарри Поттер", "Стражи Галактики"), Овайн Йомэн ("Троя", "Менталист").
Приключения в Сибири
Российская драма "Услышь меня" — о мальчике, потерявшемся в тайге, и тайнах, которые она скрывает.
В сибирскую деревню вдали от цивилизации приезжает женщина с двумя детьми — старшей Варей и 12-летним Васей. Они навещают отца, который работает золотодобытчиком. Местных здесь немного, и на чужаков они смотрят с недоверием. Тем более что в этой глуши происходят мистические события.
Действие фильма разворачивается в двух временных пластах: в 1917 году и в современности. Оказывается, у деревни страшная история: в начале XX века сюда приехал некий комиссар с "большой земли" и убил несколько местных. Девушка Евдокия влюбилась в него, но, узнав, что его цель — золото, наложила проклятье на этот металл.
Теперь этой историей современные дети пугают приезжих. Но выясняется, что это все не вымысел: Васе и Варе придется разбираться с таинственным прошлым деревни. Ситуация станет еще интереснее, ведь Вася заблудится в тайге, а у Вари обнаружится особый дар (она сможет ментально связываться с братом).
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