В Боливии переназначили уволенного накануне министра обороны

Подконтрольное социалистическому движению MAS Многонациональное заксобрание Боливии 6 марта отправило в отставку министра обороны Луиса Фернандо Лопеса, после того как он трижды не явился в для дачи объяснений депутатам о жертвах разгона демонстраций в ноябре 2019 года.