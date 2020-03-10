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В Боливии переназначили уволенного накануне министра обороны
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РИА Новости

В Боливии переназначили уволенного накануне министра обороны

23:23 10.03.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии
Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии. Архивное фото
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Президент Боливии Жанин Аньес переназначила на пост министра обороны Луиса Фернандо Лопеса, которого накануне отправила в отставку по требованию парламента.
"Я подтверждаю своё доверие Луису Фернандо Лопесу в качестве министра обороны за его основополагающую роль в восстановлении демократии и свободы. Они не смогут создать хаос и конфронтацию. Те времена прошли", - написала Аньес в Twitter после акта назначения министра.
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Накануне Аньес подписала указ о признании недействительным назначения министром обороны страны Луиса Фернандо Лопеса, отставки которого потребовал парламент республики.
Подконтрольное социалистическому движению MAS Многонациональное заксобрание Боливии 6 марта отправило в отставку министра обороны Луиса Фернандо Лопеса, после того как он трижды не явился в для дачи объяснений депутатам о жертвах разгона демонстраций в ноябре 2019 года.
Глава администрации президента Йерко Нуньес, сообщая о решении президента Аньес принять отставку министра обороны со стороны парламента, назвал её неправомерной и ничтожной - время и место, установленные для парламентского доклада Лопеса, были изменены менее чем за 48 часов до выступления. Йерко также обвинил экс-президента Моралеса в организации этих действий из Аргентины, где он получил убежище, с целью дестабилизации действующего правительства.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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