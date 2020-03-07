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Парламент отправил в отставку министра обороны Боливии
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РИА Новости

Парламент отправил в отставку министра обороны Боливии

08:15 07.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Подконтрольный социалистическому движению MAS парламент Боливии отправил в отставку министра обороны Луиса Фернандо Лопеса, после того как он трижды не явился в Многонациональное законодательное собрание (ALP) для дачи объяснений о жертвах разгона демонстраций в ноябре 2019 года.
"ALP расценило как необоснованное отсутствие министра обороны на интерпелляции и отправило его в отставку", - говорится в сообщении сената в Twitter.
Сенаторы в ходе сессии почтили минутой молчания память погибших сограждан, после чего заявили о создании Особой смешанной комиссии, которая расследует гибель людей в ходе протестов в стране в октябре и ноябре 2019 года.
Министр обороны Лопес стал первым из министров временного правительства Жанин Аньес, которого отправил в отставку контролируемый на 2/3 сторонниками экс-президента Моралеса сенат страны.
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После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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