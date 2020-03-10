Турция отвела часть тяжелого вооружения из идлибской зоны деэскалации

"Турция вывела часть тяжелого вооружения из зоны деэскалации на территорию Турции в соответствии с соглашением от 5 марта", - заявил источник.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.