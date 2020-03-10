В Северной Каролине и Колорадо ввели режим ЧС из-за коронавируса

Как объяснил решение губернатор Северной Каролины Рой Купер, оно обусловлено выявлением пяти новых случаев заражения COVID–19. По словам главы штата, выявленные случаи связаны с прошедшей в феврале конференцией BioGen в Бостоне. Общее число заболевших коронавирусом в Северной Каролине достигло семи человек и, как предупреждают власти, вероятно, будет расти.