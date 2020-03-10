В Северной Каролине и Колорадо ввели режим ЧС из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за эпидемии коронавируса, объявили местные власти во вторник.
Как объяснил решение губернатор Северной Каролины Рой Купер, оно обусловлено выявлением пяти новых случаев заражения COVID–19. По словам главы штата, выявленные случаи связаны с прошедшей в феврале конференцией BioGen в Бостоне. Общее число заболевших коронавирусом в Северной Каролине достигло семи человек и, как предупреждают власти, вероятно, будет расти.
Также режим чрезвычайной ситуации объявил губернатор Колорадо Джаред Полис. По последним данным, в Колорадо вирус выявлен еще у трех человек, общее число заболевших достигло 15.
Ранее в США режим чрезвычайной ситуации объявили на всем западном побережье США, к такой же мере прибегли власти Орегона. Режим чрезвычайной ситуации также введен в штате Нью-Йорк. По последним данным, на территории США выявлены 804 случая заболевания, большинство – в штате Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса