РЖД могут разместить "пилот" вечных бондов в середине 2020 года

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РЖД пока не уверены в размещении пилотного выпуска вечных бондов в середине 2020 года из-за волатильности, но попробуют его сделать, если рынок успокоится, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

"Если бы не было сейчас такой волатильности, действительно, был бы вопрос о вечных бондах, мы в середине года попробовали бы... может, еще попробуем, если рынок успокоится", - сказал Михайлов во вторник.

РЖД в 2020 году планируют разместить пилотный выпуск вечных облигаций, говорится в презентации для инвесторов к выпуску "зеленых" бондов, с которой ознакомилось РИА Новости. Соответствующие изменения в закон для размещения таких бумаг, напоминает компания, были внесены в декабре 2018 года.

Впервые о возможности разместить вечные бонды сообщал в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров . Первый замглавы РЖД Вадим Михайлов позднее говорил, что сроки размещения таких бумаг будут зависеть от принятия необходимых законодательных изменений. Объем возможного пилотного выпуска вечных облигаций Михайлов ранее оценивал примерно в сумму до 10-15 миллиардов рублей.