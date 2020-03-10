В Берлине из-за COVID-19 отменили все массовые культурные мероприятия

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Массовые культурные мероприятия отменили в Массовые культурные мероприятия отменили в Берлине до 19 апреля в связи с распространением коронавируса , говорится в сообщении на сайте городского сената от имени сенатора по вопросам культуры Клауса Ледерера.

"С целью препятствовать динамичному распространению коронавируса я принял решение, что запланированные мероприятия в больших залах в государственных театрах, операх и концертных залах c завтрашнего дня, то есть с 11 марта, предварительно до конца пасхальных каникул, то есть до 19 апреля 2020 года будут отменены", - говорится в заявлении сенатора.

В заявлении подчеркиваются, что "негосударственным театрам рекомендуется действовать аналогичным образом".

Он добавил, что для мероприятий, численность участников которых не превышает 500, будут действовать рекомендации института Роберта Коха, организаторам предлагается самостоятельно принимать решения об их отмене.

Ранее во вторник власти Баварии приняли решение об отмене крупных мероприятий в федеральной земле до 19 апреля в связи с коронавирусом, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Маркус Зедер . О бессрочной отмене всех крупных мероприятий в земле Северный Рейн-Вестфалия заявил премьер-министр Армин Лашет.

В понедельник стало известно о гибели от последствий коронавируса двух пациентов в Германии . Оба случая зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще один человек скончался в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга . Во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Ранее в понедельник институт Роберта Коха сообщал о 1112 подтвержденных случаях коронавируса в ФРГ. Таким образом, число больных выросло на 27 человек, что стало самым низким показателем с 4 марта, когда за день этот показатель вырос на 22.