Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певица Певица Валерия заявила, что поддерживает поправку в Конституцию , согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, так как в последнее время принимается недостаточно мер для их воспитания и духовного становления.

"Я приветствую эту поправку (дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. — Прим. ред.) и желание государства активизировать деятельность в направлении воспитания и всестороннего образования детей. Очевидно, что дети являлись и продолжают являться важнейшим приоритетом государственной политики, что дети — это наше будущее", — сказала РИА Новости Валерия.

Она отметила, что это не означает, что государство ничего не делало для детей, напротив, работа в этом направлении велась. "Но, наверное, хорошо, что дополнительно делается акцент на этой теме", — пояснила певица.

"Потому что действительно в последнее время недостаточно принимается мер для их воспитания, для духовного становления. Потому что сегодня даже в культурном плане очень мало создается детского продукта. Все, что мы используем сегодня, это зарубежные какие-то материалы, то, чего не было в нашем детстве. Мы росли на своих фильмах, на своих песнях. Вот этот культурологический пробел носит достаточно тревожный характер, потому что именно ощущение наших корней входит в нашу жизнь вместе с детскими песнями, детскими сказками, с нашими мультфильмами, это то, что нас объединяет", — добавила она.

В свою очередь, продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин сообщил агентству, что дети являются приоритетом в принципе — были, есть и остаются. "Закреплено это в Конституции или нет, никакого принципиального значения. То есть если это законодательно закреплено, то в этом нет ничего плохого", — сказал он.

"Мы должны создать условия для правильного воспитания детей, чтобы они жили в правильной среде. Среда обитания является главным ключевым фактором в воспитании детей, то есть если дома одни наставления, а в школе другие, победить эту картинку будет очень сложно. Образование детей, воспитание детей должно стать самым главным приоритетом", — пояснил Пригожин.