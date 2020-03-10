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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:05+0300
https://ria.ru/20200310/1568403141.html
Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1036x0_80_0_0_978f9df3fc674efaaa34d9290ead9063.jpg
РИА Новости

Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

20:16 10.03.2020 (обновлено: 23:05 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Певица Валерия заявила, что поддерживает поправку в Конституцию, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, так как в последнее время принимается недостаточно мер для их воспитания и духовного становления.

"Я приветствую эту поправку (дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. — Прим. ред.) и желание государства активизировать деятельность в направлении воспитания и всестороннего образования детей. Очевидно, что дети являлись и продолжают являться важнейшим приоритетом государственной политики, что дети — это наше будущее", — сказала РИА Новости Валерия.

Она отметила, что это не означает, что государство ничего не делало для детей, напротив, работа в этом направлении велась. "Но, наверное, хорошо, что дополнительно делается акцент на этой теме", — пояснила певица.
"Потому что действительно в последнее время недостаточно принимается мер для их воспитания, для духовного становления. Потому что сегодня даже в культурном плане очень мало создается детского продукта. Все, что мы используем сегодня, это зарубежные какие-то материалы, то, чего не было в нашем детстве. Мы росли на своих фильмах, на своих песнях. Вот этот культурологический пробел носит достаточно тревожный характер, потому что именно ощущение наших корней входит в нашу жизнь вместе с детскими песнями, детскими сказками, с нашими мультфильмами, это то, что нас объединяет", — добавила она.
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В свою очередь, продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин сообщил агентству, что дети являются приоритетом в принципе — были, есть и остаются. "Закреплено это в Конституции или нет, никакого принципиального значения. То есть если это законодательно закреплено, то в этом нет ничего плохого", — сказал он.

"Мы должны создать условия для правильного воспитания детей, чтобы они жили в правильной среде. Среда обитания является главным ключевым фактором в воспитании детей, то есть если дома одни наставления, а в школе другие, победить эту картинку будет очень сложно. Образование детей, воспитание детей должно стать самым главным приоритетом", — пояснил Пригожин.

По его словам, если школа и семья договорятся между собой и будут вместе прикладывать усилия к образованию и воспитанию детей, тогда результат получится. "А если мы будем вразнобой воспитывать детей, у них не то что не будет права выбора, у них будет третье мировоззрение, которое они себе выберут, с чем им лучше", — уточнил он.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
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