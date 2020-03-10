В Совфеде приняли меры профилактики вирусных инфекций

"На заседании Совета палаты было рекомендовано сенаторам соблюдать правила личной гигиены, в аптеке в здании Совфеда есть маски, дезинфицирующие средства", - сказал Тимченко.

Кроме того, полы в здании верхней палаты всегда обрабатываются водой с содержанием дезинфицирующих средств, поскольку Совет Федерации - это "публичное место и здесь всегда много посетителей", пояснил сенатор.