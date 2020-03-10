В Совфеде приняли меры профилактики вирусных инфекций

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Совете Федерации принимаются меры профилактики вирусных инфекций - сенаторам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, полы обрабатываются водой с содержанием дезинфицирующих средств, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"На заседании Совета палаты было рекомендовано сенаторам соблюдать правила личной гигиены, в аптеке в здании Совфеда есть маски, дезинфицирующие средства", - сказал Тимченко.
Кроме того, полы в здании верхней палаты всегда обрабатываются водой с содержанием дезинфицирующих средств, поскольку Совет Федерации - это "публичное место и здесь всегда много посетителей", пояснил сенатор.
Тимченко также отметил, что благодаря действиям столичных властей в Москве отмечаются лишь единичные случаи заражения коронавирусом.