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В Совфеде приняли меры профилактики вирусных инфекций
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РИА Новости

В Совфеде приняли меры профилактики вирусных инфекций

19:47 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Совете Федерации принимаются меры профилактики вирусных инфекций - сенаторам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, полы обрабатываются водой с содержанием дезинфицирующих средств, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"На заседании Совета палаты было рекомендовано сенаторам соблюдать правила личной гигиены, в аптеке в здании Совфеда есть маски, дезинфицирующие средства", - сказал Тимченко.
Кроме того, полы в здании верхней палаты всегда обрабатываются водой с содержанием дезинфицирующих средств, поскольку Совет Федерации - это "публичное место и здесь всегда много посетителей", пояснил сенатор.
Тимченко также отметил, что благодаря действиям столичных властей в Москве отмечаются лишь единичные случаи заражения коронавирусом.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 19:37
В здании Мосгордумы усилили меры по профилактике коронавируса
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФМоскваОбщество
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