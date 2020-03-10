Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Он подчеркнул, что Россия сейчас находится на переломном этапе развития и от сделанного сегодня выбора зависит будущее страны.

"В связи с этим я хочу напомнить свою твердую позицию: интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса", — написал он в Telegram.

Кадыров выразил мнение, что именно Владимир Путин возродил Россию, которая, по словам главы Чеченской Республики, "находилась на грани развала".

Он добавил, что при голосовании по конституционным поправкам не следует ориентироваться на мнение Запада.

"Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России", — резюмировал Кадыров.

Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.