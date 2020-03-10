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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:18+0300
https://ria.ru/20200310/1568402112.html
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:253:2464:1639_1036x0_80_0_0_273b3b1db2b63a31456e790a3cc58dc4.jpg
РИА Новости

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

19:47 10.03.2020 (обновлено: 23:18 10.03.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
Он подчеркнул, что Россия сейчас находится на переломном этапе развития и от сделанного сегодня выбора зависит будущее страны.
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"В связи с этим я хочу напомнить свою твердую позицию: интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса", — написал он в Telegram.
Кадыров выразил мнение, что именно Владимир Путин возродил Россию, которая, по словам главы Чеченской Республики, "находилась на грани развала".
Он добавил, что при голосовании по конституционным поправкам не следует ориентироваться на мнение Запада.
"Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России", — резюмировал Кадыров.
Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
В своем выступлении в нижней палате парламента президент назвал возможным принятие поправки, которая позволила бы действующему главе государства идти на новые выборы в случае, если ее положительно оценит Конституционный суд. При этом российский лидер назвал предложение убрать из Основного Закона страны ограничение на число президентских сроков нецелесообразным. По словам Путина, общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 18:48
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
1056009112
Обсудить 15
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВалентина ТерешковаВладимир ПутинРамзан Кадыров
Популярные комментарии
Узурпация власти и боязнь потерять кормушку всех его друзей теперь так называется?)))
10 марта, 19:51
че че
35110316
Прошло двадцать лет правления Путина, собирается ещё минимум на один срок, и что я читаю, - "По словам Путина, общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти"... Мои глаза кровоточат...
10 марта, 19:59
Сергей Волкодав
31412017
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