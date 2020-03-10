Медведчук прокомментировал отношения украинских властей с Россией

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новые украинские власти не изменили ситуацию в отношениях с Россией к лучшему, заявил во вторник глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"То, что произошло за последние годы, это огромная стратегическая ошибка для той власти (на Украине), которая была и, к сожалению, для той власти, которая пришла и является новой и которая не изменила эту ситуацию (в отношениях с РФ) к лучшему", - сказал Медведчук на встрече с российскими парламентариями.
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