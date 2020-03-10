Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

По версии следствия, в ноябре 2017 года глава района без проведения торгов незаконно вынес и подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность местному жителю, а также незаконно подписал договор купли-продажи, где за 21 тысячу рублей предоставил ему земельный участок площадью 5,2 тысячи квадратных метров кадастровой стоимостью более 2,8 миллиона рублей для осуществления коммерческой деятельности.