Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T19:30+0300
https://ria.ru/20200310/1568401384.html
Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

19:30 10.03.2020
3665
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Суд арестовал главу Ахтынского района Дагестана, подозреваемого в превышении полномочий при сделке с землей, сообщает СК РФ по республике.
По версии следствия, в ноябре 2017 года глава района без проведения торгов незаконно вынес и подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность местному жителю, а также незаконно подписал договор купли-продажи, где за 21 тысячу рублей предоставил ему земельный участок площадью 5,2 тысячи квадратных метров кадастровой стоимостью более 2,8 миллиона рублей для осуществления коммерческой деятельности.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Ахтынский район" Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Подозреваемый задержан, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в ближайшее время главе района будет предъявлено обвинение.
Руки в наручниках
2 марта, 15:05
Иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей и подавился
1602011
Обсудить 0
Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Рекомендуем
Мужчина устроил погром в DNS в Томске
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин встретится с Назарбаевым
Статуя Фемиды
Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Место ДТП на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
В Петербурге столкнулись шесть автомобилей
Пентагон
США начали перемещать системы ПВО и ПРО в Ирак
Автомобили скорой помощи
Пропавшего 23 февраля в Иваново подростка нашли мертвым
Пассажирский самолет в небе
Спасенных в Сирии детей и двух женщин доставили в Чечню
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции
Кальян
Страны Персидского залива запретили курить кальяны из-за коронавируса
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины в Пермском крае
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
Индийское кино
В России стартует фестиваль индийского кино
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния