Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

По версии следствия, в ноябре 2017 года глава района без проведения торгов незаконно вынес и подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность местному жителю, а также незаконно подписал договор купли-продажи, где за 21 тысячу рублей предоставил ему земельный участок площадью 5,2 тысячи квадратных метров кадастровой стоимостью более 2,8 миллиона рублей для осуществления коммерческой деятельности.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Ахтынский район" Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Подозреваемый задержан, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в ближайшее время главе района будет предъявлено обвинение.