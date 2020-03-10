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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T19:23+0300
https://ria.ru/20200310/1568401072.html
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564932630_0:153:2803:1730_1036x0_80_0_0_97b1c7cf6a88a9c0de65d174796658ee.jpg
РИА Новости

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции

19:20 10.03.2020 (обновлено: 19:23 10.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону во вторник ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны РФ.
Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.
"Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении.
В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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