Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции

"Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении.