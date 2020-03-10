В МИД рассказали об архиве внешней политики России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Архив внешней политики Архив внешней политики России на сегодняшний день составляет 2,3 миллиона единиц хранения, самый ранний документ датируется 1537 годом, сообщила РИА Новости директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова по случаю отмечаемого сегодня 300-летия архивной службы российского внешнеполитического ведомства.

"Архив МИД является депозитарием 2,3 миллиона единиц хранения, это 26 километров стеллажей. Документ - это лист, два, 10, 15, иногда 20. Сшиты по разным вопросам, по хронологии, в одном деле может быть до 200 страниц. Временные рамки довольно формальны, потому что первый документ у нас 1537 года", - сказала Баринова.

Официально архив внешней политики России состоит из архива Российской империи, охватывающего период с 1720 по 1917 годы, и архива Российской Федерации (с 1917 года по настоящее время). Архив включает в себя дипломатические документы двустороннего и многостороннего характера: нотная переписка, послания руководителей стран и правительств, министров иностранных дел, материалы международных конференций, переписка с загранпредставительствами, органами госвласти, общественными организациями.

Сроки и условия хранения

Международные документы поступают в архив МИД не позднее, чем через две недели после подписания. Они хранятся при определенном влажностно-температурном и световом режимах.

"Все международные договоры, которые заключает Российская Федерация от имени государства, от имени правительства, хранятся у нас. Не позднее, чем через две недели (после подписания - ред.) документ поступает к нам. Если подписаны за рубежом, то доставляются самолетом, дипкурьерами, командирской почтой, а если здесь - то буквально на второй, на третий день", - рассказала глава профильного департамента МИД.

Ознакомиться с документами архива может каждый гражданин РФ. "Мы открытый архив, работаем с общественностью, любой гражданин РФ, и не только, может нам написать. Рассекреченные документы, милости просим, (ознакомиться - ред.), это процедура, которую мы проводим регулярно. У нас есть коллекция документов, размещенных на портале МИД. В архив может прийти даже школьник, при определенных правилах", - пояснила Баринова.

Разрешение президента на вывоз

Но не все документы могут быть предоставлены в оригинале, поскольку часто подвергать световому излучению какой-либо ценный договор - опасно для их сохранности.

По словам Бариновой, в настоящее время наблюдается небывалый взлет интереса к истории. "Именно документы дают возможность составить объективные, непредвзятые толкования об истории. К сожалению, то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это, подчас, намеренное извращение, и сейчас это приобрело абсолютно беззастенчивый характер", - констатировала Баринова, касаясь темы искажения исторических фактов.

Для того, чтобы вывезти документ за пределы здания архива, может даже понадобится разрешение президента. "Мы являемся еще депозитариями многосторонних договоров. Если больше двух стран решают заключить международный акт и договариваются, что документ будет храниться в РФ, то мы получаем его", - отметила она.

Самый яркий пример - МИД хранит государственный договор о демократической независимой Австрии. "Этот договор был заключен в 1955 году, когда Австрия получила полную независимость как демократическая страна. Когда этому договору исполнилось 50 лет, то канцлер Австрии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой демонстрировать в стране подлинный договор. Президент дал согласие, мы спросили соподписантов, и договор на два месяца с огромной страховкой выехал за рубежи РФ. Это единственный случай, когда подлинный действующий договор покинул депозитарное хранилище, и после разрешения президента", - рассказала она.

Самый популярный запрос - договор о продаже Аляски

По словам Бариновой, иногда некоторые сюжеты в истории приобретают преувеличенное значение. "Все время спрашивают про Аляску. Документ да, хранится у нас. И стоимость (Аляски) в нем указана - 7,2 миллиона долларов. Задают вопросы, пишут - куда делись деньги за Аляску", - отметила она.

Хотя, обратила внимание глава департамента МИД, в истории России много других сюжетов, которые заслуживают внимания.

"Есть много других героических, ярких страниц, которые вызывают искреннюю признательность к поколениям наших предшественников. Наверное, продажа Аляски - не самый сильный исторический сюжет, мы к нему относимся с определенным скепсисом", - говорит Баринова.

Надежнее документа на бумаге ничего нет

Глава историко-документального департамента МИД РФ считает, что переход на работу с электронными копиями хотя и является благом, однако пока не пришло время для полного хранения документов архива в электронном виде.

"Вот говорят - бумага не нужна, у нас все будет на одной флешке... Я не сторонник этого, потому что мы не знаем, что будет дальше. Должно пройти определенное количество лет. Технический прогресс идет вперед так быстро, что мы не знаем, что будет завтра. И мы не знаем, насколько все это будет храниться. Поэтому надежнее бумаги пока ничего нет", - уверена Баринова.