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2020-03-10T18:25+0300
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Собянин назвал запрет на переизбрание президента дестабилизирующим
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РИА Новости

Собянин назвал запрет на переизбрание президента дестабилизирующим

18:25 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запрет на новые выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором для внутренней и внешней политики страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
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Мэр отметил, что поддержка этой поправки была скорее ожидаемой.
"Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование", - сообщил мэр.
По мнению Собянина, на протяжении многих лет и изнутри, и снаружи "пытаются расшатать нашу независимость и экономику". По его словам, есть и объективные причины и вызовы, такие как общее замедление темпов экономического развития, резкое падение цен на энергоресурсы и коронавирус, и при такой нестабильности и рисках необходима сильная власть.
"Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны... Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы – не переназначиться, а пойти на выборы – правильное решение", - считает Собянин.
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Валентина ТерешковаГосдума РФСергей СобянинВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Все правильно, народ сам решит: стоит быть ему президентом или нет. А то, что здесь какая-то "оппозиция" воет, так за госдеповские деньги, она должна еще и визжать.
10 марта, 18:31
Alex Prutkof
9000011
Подтявкивать за не госдеповские деньги, более патриотично.
10 марта, 18:52
sssi1956
800003
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