Собянин назвал запрет на переизбрание президента дестабилизирующим

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запрет на новые выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором для внутренней и внешней политики страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Мэр отметил, что поддержка этой поправки была скорее ожидаемой.
"Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование", - сообщил мэр.
По мнению Собянина, на протяжении многих лет и изнутри, и снаружи "пытаются расшатать нашу независимость и экономику". По его словам, есть и объективные причины и вызовы, такие как общее замедление темпов экономического развития, резкое падение цен на энергоресурсы и коронавирус, и при такой нестабильности и рисках необходима сильная власть.
"Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны... Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы – не переназначиться, а пойти на выборы – правильное решение", - считает Собянин.