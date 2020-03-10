Собянин назвал запрет на переизбрание президента дестабилизирующим

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запрет на новые выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором для внутренней и внешней политики страны, Запрет на новые выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором для внутренней и внешней политики страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку Валентины Терешковой , позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Мэр отметил, что поддержка этой поправки была скорее ожидаемой.

"Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации , пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование", - сообщил мэр.

По мнению Собянина, на протяжении многих лет и изнутри, и снаружи "пытаются расшатать нашу независимость и экономику". По его словам, есть и объективные причины и вызовы, такие как общее замедление темпов экономического развития, резкое падение цен на энергоресурсы и коронавирус, и при такой нестабильности и рисках необходима сильная власть.