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2020-03-10T18:43+0300
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Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий
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РИА Новости

Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий

18:22 10.03.2020 (обновлено: 18:43 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в случае принятия поправок к конституции и решения выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году получит возможность остаться на посту главы государства до 2036 года, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку. Поэтому сейчас полномочия сохраняются, но у него открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через 4 года уже конец, и в идеале - могут быть полномочия до мая 2036 года", - сказал Жириновский.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о поправках к конституции, в том числе с учетом предложения депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющего действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Третье чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 16:07
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
67732597
Обсудить 3
Конституция РФВалентина ТерешковаЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Для тех кто не помнит. В каком состоянии ВВП "получил" страну?! Кто по долгам СССР рассчитался??, кто с МВФовской "иглы" соскочил?!
10 марта, 18:45
Мда Мда
9000020
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