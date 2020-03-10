Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в случае принятия поправок к конституции и решения выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году получит возможность остаться на посту главы государства до 2036 года, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку. Поэтому сейчас полномочия сохраняются, но у него открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через 4 года уже конец, и в идеале - могут быть полномочия до мая 2036 года", - сказал Жириновский.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о поправках к конституции, в том числе с учетом предложения депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющего действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Третье чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.