Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий

"Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку. Поэтому сейчас полномочия сохраняются, но у него открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через 4 года уже конец, и в идеале - могут быть полномочия до мая 2036 года", - сказал Жириновский.