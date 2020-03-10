Миронов оценил предложение Терешковой по президентским срокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая норма о президентских сроках в Конституции РФ позволит действующему главе государства Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году, в том числе с учетом непростой международной обстановки, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.
"Ну и по поправке Валентины Владимировны Терешковой. Правильно президент сказал, что не надо покушаться на норму "два срока", в Конституции эта норма должна остаться, но на всякий случай… если мало ли что, норма, за которую мы проголосовали, позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно в условиях непростой международной обстановки. Это главное, ключевое", - сказал Миронов журналистам.