Миронов оценил предложение Терешковой по президентским срокам

"Ну и по поправке Валентины Владимировны Терешковой. Правильно президент сказал, что не надо покушаться на норму "два срока", в Конституции эта норма должна остаться, но на всякий случай… если мало ли что, норма, за которую мы проголосовали, позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно в условиях непростой международной обстановки. Это главное, ключевое", - сказал Миронов журналистам.