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Миронов оценил предложение Терешковой по президентским срокам
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РИА Новости

Миронов оценил предложение Терешковой по президентским срокам

18:15 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая норма о президентских сроках в Конституции РФ позволит действующему главе государства Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году, в том числе с учетом непростой международной обстановки, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.
"Ну и по поправке Валентины Владимировны Терешковой. Правильно президент сказал, что не надо покушаться на норму "два срока", в Конституции эта норма должна остаться, но на всякий случай… если мало ли что, норма, за которую мы проголосовали, позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно в условиях непростой международной обстановки. Это главное, ключевое", - сказал Миронов журналистам.
Заседание Госдумы РФ
Вчера, 15:26Голосование по поправкам в Конституцию
В КПРФ оценили предложение Терешковой по президентским срокам
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Конституция РФСергей МироновВалентина ТерешковаСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
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