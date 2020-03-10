ЕК предложит меры поддержки авиакомпаний в ситуации с коронавирусом

"Вспышка коронавируса имела значительное влияние на европейскую и международную авиационную отрасль. Мы видим, что ситуация ухудшается с каждым днем и, как ожидается, трафик продолжит сокращаться. Поэтому ЕК очень скоро представит законодательство по слотам в аэропортах", - сказала она.

Еврокомиссия тем самым хочет упростить для авиакомпаний сохранение своих слотов в аэропортах, даже если они не выполняют рейсы из-за падения трафика, пояснила фон дер Ляйен.

"Это временная мера. Она поможет и нашей авиаотрасли, и нашей окружающей среде. Она сократит давление на авиационную отрасль, в особенности на некрупные авиакомпании. Однако она также приведет к снижению объемов вредных выбросов, поскольку позволит избегать так называемых полетов-призраков, когда в рейс отправляется почти пустой самолет, просто чтобы сохранить свой слот", - добавила она.