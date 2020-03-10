"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Во вторник Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Несмотря на обилие уже перечисленных в документе предложений, депутаты активно озвучивали собственные идеи. В том числе такие, которые потребовали обсуждения с президентом — немедленного, как решил сам Владимир Путин. Он приехал в здание на Охотном Ряду, чтобы лично высказаться о перспективе досрочных выборов в Госдуму и возможности баллотироваться в 2024 году.

Новые поправки к поправкам

Не успела начаться очередная сессия парламента, а лидер ЛДПР уже озвучил одно из самых громких предложений этого дня. Не дожидаясь своего выступления с трибуны, в разговоре с журналистами Владимир Жириновский сообщил, что нужны досрочные выборы в Госдуму. И добавил: "Наверное, надо вспомнить и про выборы президента". Вот только решать это должен не народ, а, по мысли Жириновского, Госсовет.

И все же в зале Госдумы эту тему поднял не Жириновский, а представитель "Единой России" Александр Карелин. Он объяснил: раз президент хочет усилить роль партий и влияние российских граждан через представительство в парламенте, то "было бы честным и провести новые выборы под такие новые наши возможности". Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддержал его и даже поторопил: выборы, считает он, следует организовать как можно раньше. Например, 20 сентября, уточнил Жириновский. Против высказался только глава КПРФ Геннадий Зюганов, заодно раскритиковав депутатов за излишнюю спешку с поправками. "Мы аэропортам присваивали имена полгода", — напомнил он. Но к нему не прислушались.

Поправки в Конституцию действительно подразумевают другие полномочия парламента. А нынешний депутатский корпус избирался в 2016-м, когда ни о каких новых компетенциях не было и речи. Работа действующего VII созыва Госдумы должна завершиться в сентябре 2021-го. Таким образом, если бы выборы состоялись уже осенью, депутаты ушли бы на год раньше. К слову, Карелин заранее подумал и о компенсациях народным избранникам — статья 26 закона о статусе депутата это оговаривает.

Но настоящую сенсацию произвела Валентина Терешкова из "Единой России". "Многие, даже отмечая запрос на новые лица, говорили: "Необходимо, чтобы Путин был рядом", — сказала она. — Зачем городить искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть".

И добавила: "Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".

Стоит напомнить, что согласно внесенным Путиным поправкам в Конституцию, количество президентских сроков ограничивается двумя, к тому же убирается слово "подряд", позволявшее принять участие в выборах после перерыва.

Поэтому идея Терешковой явно требовала консультации с президентом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв на полтора часа, чтобы обсудить ситуацию с лидерами фракций. Но в итоге в здание на Охотном Ряду приехал сам Путин, хотя это и не планировалось.

"И коронавирус прилетел, и цены на нефть пляшут"

"Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также то, что именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений, я посчитал необходимым, не откладывая, высказать прямо здесь и свою позицию", — объяснил такую оперативность президент.

Он вновь напомнил, почему, на его взгляд, пора внести изменения в Основной Закон: это полезно для общества и укрепит суверенитет государства. "Мир действительно меняется, это касается не только бурного, взрывного характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, — описывал реалии Путин. — Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними — и курс национальной валюты, и биржи".

Глава государства заверил: российская экономика продолжит укрепляться, и хотя многое еще "сделано на живую нитку", совместная работа поможет преодолеть все трудности.

Поэтому все острее вопрос формирования высшего органа власти, подвел к главному он. Ведь президент выступает гарантом Конституции и безопасности государства, его внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития. Путин подчеркнул: "Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила".

Президент заверил, что прекрасно осознает ответственность и понимает, что общество ждет его оценок и решений по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года. Поэтому свою позицию он пообещал сформулировать ясно и предельно откровенно.

Поправке Карелина — нет, предложению Терешковой — частично да

Если россияне проголосуют за поправки к Конституции, они выразят доверие депутатам. "Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы право принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические, легитимные основания для этого есть", — рассудил Путин.

Поэтому в досрочных выборах в парламент президент необходимости не видит. Обратившись к депутатам, он все же оговорился, что "в конечном итоге это ваше решение". "Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят новые полномочия Государственной думы. Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт", — объяснил Путин.

Вопрос о президентской власти он назвал принципиальным и повторил мысль о том, что в России должна быть сильная президентская вертикаль. Сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности еще раз об этом напоминает. Говоря об альтернативе в виде парламентской формы правления, глава государства отметил, что на данном этапе это неактуально. Хотя бы потому, что в некоторых европейских странах с парламентской демократией "годами не могут сформировать правительство". "Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно", — подчеркнул президент.

Он также против наделения Госсовета или Совбеза полномочиями президентского характера. "Я уверен, что Владимир Вольфович (Жириновский. — Прим. ред.), который выступил с этим предложением, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно, и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан, давайте не будем этого делать", — добавил президент.

Высказываясь о предложениях Терешковой, Путин назвал допустимой поправку, которая позволила бы ему после внесения изменений в Основной Закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, это должен оценить Конституционный суд. "Если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона", — уточнил он.

При этом указал, что считает нецелесообразным "убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков". Говоря об идее продлить срок своих полномочий, Путин заявил, что безальтернативные выборы стране не нужны: "У граждан России на любых выборах, на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными".

И перед тем как покинуть зал заседаний Госдумы, напомнил о главном: как проголосуют граждане 22 апреля, так и будет.