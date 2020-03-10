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В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца
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РИА Новости

В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца

17:42 10.03.2020
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© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
Врачи во время операции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Детские хирурги Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели уникальную операцию и спасли младенца с редкой патологией сосудов легкого, сообщает университет.
Ребенок появился на свет в Архангельске на 29-й неделе беременности. Вес девочки при рождении был всего 1 килограмм 100 граммов. В возрасте двух месяцев врачи заподозрили серьезную патологию легочных сосудов, ребенка срочно транспортировали в Петербург. Отмечается, что состояние младенца было критическим. Ребенок находился на высокочастотной вентиляции легких из-за пониженного содержания кислорода в крови. Детские хирурги педиатрического университета поставили диагноз артериовенозная мальформация (свищ) легочных сосудов. Было принято решение о проведении срочной операции.
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"Такие хирургические вмешательства проводятся на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной. Эндоваскулярным методом операции детям проводятся в нашей стране только хирургами педиатрического университета. Здесь для этого есть все – и опытные специалисты, и необходимое оборудование. Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз", - говорится в сообщении.
Операцию провел заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Комиссаров.
"Операция прошла успешно. Удалось достаточно быстро перевести ребенка на традиционную вентиляцию легких, а затем и полностью прекратить ИВЛ. Сейчас ребенок самостоятельно дышит и ест. Жизни девочки больше ничего не угрожает, и 6 марта она с родителями выписалась из клиники", - сообщает университет.
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