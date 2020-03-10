В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца

"Такие хирургические вмешательства проводятся на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной. Эндоваскулярным методом операции детям проводятся в нашей стране только хирургами педиатрического университета. Здесь для этого есть все – и опытные специалисты, и необходимое оборудование. Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз", - говорится в сообщении.