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В Петербурге столкнулись шесть автомобилей
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РИА Новости

В Петербурге столкнулись шесть автомобилей

17:30 10.03.2020 (обновлено: 17:39 10.03.2020)
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© Фото очевидца, опубликованное на странице ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во ВКонтактеМесто ДТП на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Место ДТП на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
© Фото очевидца, опубликованное на странице ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, один человек пострадал, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 14.10 мск у дома 38 на Октябрьской набережной.
"Произошло столкновение шести автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП водитель одного из транспортных средств получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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