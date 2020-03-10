В Петербурге столкнулись шесть автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, один человек пострадал, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 14.10 мск у дома 38 на Октябрьской набережной.
"Произошло столкновение шести автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП водитель одного из транспортных средств получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.