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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T17:03+0300
https://ria.ru/20200310/1568393368.html
Памфилова рассказала о работе по подготовке голосования по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213374_0:84:1440:894_1036x0_80_0_0_9376cff1f11cbab4298810aa32730c73.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о работе по подготовке голосования по Конституции

17:03 10.03.2020
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне, которые в день голосования по поправкам в Конституцию окажутся за рубежом, смогут отдать свой голос, как во время любой федеральной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании консультативной площадки при ЦИК.
"Мы действуем сейчас в рамках абсолютно законного распоряжения президента, который - как глава государства и имеет право на это - возложил полномочия на ЦИК, до того как будет принят закон, по подготовке и организации голосования. В рамках этого распоряжения, чтобы, не дай Бог, не нарушить какие-то процедуры, пока нет закона, мы делаем ровно то, что можем себе позволить в рамках подготовки. Как только закон будет принят, у нас к этому моменту всё должно быть готово, мы должны стартовать в полной мере. Тогда все, что касается той информации, которую мы сможем дать, уже в рамках закона, мы ее дадим", - сказала Памфилова в ответ на реплику о том, что россияне, проживающие в других странах, например в Узбекистане и Таджикистане, жалуются на недостаточность информации о голосовании по поправкам в конституцию.
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"Сейчас, повторю, ничего, что касается голосования за рубежом, ничего не меняется. Так же как при выборах федерального значения", - добавила Памфилова.
Она уточнила, что участки для голосования планируется открыть более чем в 150 странах. На них смогут проголосовать как постоянно проживающие за рубежом россияне, так и те, кто окажется за границей только в день голосования и воспользуется "мобильным избирателем".
"Будет такая же полноценная возможность проголосовать за территорией нашей страны. Тем более в Узбекистане, Таджикистане, там проблем нет, в отличие от некоторых стран, где не дают это сделать", - подчеркнула Памфилова.
Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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