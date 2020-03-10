Памфилова рассказала о работе по подготовке голосования по Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне, которые в день голосования по поправкам в Россияне, которые в день голосования по поправкам в Конституцию окажутся за рубежом, смогут отдать свой голос, как во время любой федеральной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании консультативной площадки при ЦИК

"Мы действуем сейчас в рамках абсолютно законного распоряжения президента, который - как глава государства и имеет право на это - возложил полномочия на ЦИК, до того как будет принят закон, по подготовке и организации голосования. В рамках этого распоряжения, чтобы, не дай Бог, не нарушить какие-то процедуры, пока нет закона, мы делаем ровно то, что можем себе позволить в рамках подготовки. Как только закон будет принят, у нас к этому моменту всё должно быть готово, мы должны стартовать в полной мере. Тогда все, что касается той информации, которую мы сможем дать, уже в рамках закона, мы ее дадим", - сказала Памфилова в ответ на реплику о том, что россияне, проживающие в других странах, например в Узбекистане Таджикистане , жалуются на недостаточность информации о голосовании по поправкам в конституцию.

"Сейчас, повторю, ничего, что касается голосования за рубежом, ничего не меняется. Так же как при выборах федерального значения", - добавила Памфилова.

Она уточнила, что участки для голосования планируется открыть более чем в 150 странах. На них смогут проголосовать как постоянно проживающие за рубежом россияне, так и те, кто окажется за границей только в день голосования и воспользуется "мобильным избирателем".

"Будет такая же полноценная возможность проголосовать за территорией нашей страны. Тем более в Узбекистане, Таджикистане, там проблем нет, в отличие от некоторых стран, где не дают это сделать", - подчеркнула Памфилова.