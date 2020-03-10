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Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
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РИА Новости

Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

17:00 10.03.2020 (обновлено: 17:04 10.03.2020)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.
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"После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПольшаВ мире
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