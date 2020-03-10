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Назарбаев прибыл в Москву и планирует посетить МГУ
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РИА Новости

Назарбаев прибыл в Москву и планирует посетить МГУ

16:58 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник прибыл в Москву, планирует посетить МГУ, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин во вторник проведет встречу с Назарбаевым.
"Елбасы (лидер нации, официальный титул Назарбаева - ред.) прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - написал Укибай в Twitter.
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РоссияНурсултан НазарбаевДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКазахстанВ мире
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