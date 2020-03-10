Назарбаев прибыл в Москву и планирует посетить МГУ

АЛМА-АТА, 10 мар - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник прибыл в Москву, планирует посетить МГУ, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин во вторник проведет встречу с Назарбаевым.
"Елбасы (лидер нации, официальный титул Назарбаева - ред.) прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - написал Укибай в Twitter.