В ОП отметили необходимость наблюдения на голосовании по Конституции

"Мы только готовим соответствующую документацию и ждем пока проект федерального закона о поправках в Конституцию. После этого Общественная палата выпустит свои акты, описывающие процедуру набора общественных наблюдателей. На сегодняшний день мы исходим из необходимости обеспечить каждый участок для общероссийского голосования участием наблюдателей. Двери открыты для всех. Представители всех некоммерческих организаций, политических партий, неравнодушных россияне могут стать общественными наблюдателями", - рассказала Михеева журналистам.