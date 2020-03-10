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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T16:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568392713.html
В ОП отметили необходимость наблюдения на голосовании по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_0:153:3098:1896_1036x0_80_0_0_642deb21b4adb65d48fb439b024a61fa.jpg
РИА Новости

В ОП отметили необходимость наблюдения на голосовании по Конституции

16:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общественная палата РФ исходит из необходимости обеспечить каждый участок на голосовании по изменению Конституции общественными наблюдателями, заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Мы только готовим соответствующую документацию и ждем пока проект федерального закона о поправках в Конституцию. После этого Общественная палата выпустит свои акты, описывающие процедуру набора общественных наблюдателей. На сегодняшний день мы исходим из необходимости обеспечить каждый участок для общероссийского голосования участием наблюдателей. Двери открыты для всех. Представители всех некоммерческих организаций, политических партий, неравнодушных россияне могут стать общественными наблюдателями", - рассказала Михеева журналистам.
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Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума 10 марта поддержала его во втором чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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Омбудсмены в регионах будут наблюдать за голосованием по Конституции
110004
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