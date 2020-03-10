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На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

16:38 10.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
На прошлой неделе минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. У пациента есть признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находятся трое человек", - говорится в сообщении пресс-службы областной госадминистрации в Facebook.
По данным пресс-службы, состояние жителя Черновицкой области, у которого подтвердили коронавирус, стабильное, температура нормальная, слабость, продолжается лечение. За его женой также наблюдают медики, через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыЧерновцыУкраинаВ мире
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