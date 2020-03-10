На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса

Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. У пациента есть признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находятся трое человек", - говорится в сообщении пресс-службы областной госадминистрации в Facebook.