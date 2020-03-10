КПРФ воздержится при голосовании по проекту о поправке в Конституцию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержалась при голосовании по проекту о поправке в конституцию во втором чтении, воздержится и в третьем.
"Мы считаем, что страна не готова к рассмотрению этого законопроекта. Что касается дальнейшей работы, то мы воздержались от голосования во втором чтении, воздержимся и в третьем", - заявил Зюганов журналистам.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации