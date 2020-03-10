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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568391212.html
КПРФ воздержится при голосовании по проекту о поправке в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376119_0:399:2823:1987_1036x0_80_0_0_417c824a2656d661e2cd8b8f3ff74dfd.jpg
РИА Новости

КПРФ воздержится при голосовании по проекту о поправке в Конституцию

16:33 10.03.2020 (обновлено: 18:44 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержалась при голосовании по проекту о поправке в конституцию во втором чтении, воздержится и в третьем.
"Мы считаем, что страна не готова к рассмотрению этого законопроекта. Что касается дальнейшей работы, то мы воздержались от голосования во втором чтении, воздержимся и в третьем", - заявил Зюганов журналистам.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
181302223
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
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