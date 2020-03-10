Жириновский пошутил про предынфарктное состояние депутатов

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
"Так Вячеслав Викторович, все-таки какая позиция? Мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Госдуму? Или как понимать нам?" - обратился Жириновский к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
"Я к чему спрашиваю, Вячеслав Викторович, можно ли у нас некоторых товарищей выводить уже из предынфарктного состояния? Как нам быть?" - добавил Жириновский и засмеялся.
Позже Карелин снял с рассмотрения свою поправку.