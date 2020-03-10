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Матвиенко заявила, что выборы в 2024 году будут конкурентными
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РИА Новости

Матвиенко заявила, что выборы в 2024 году будут конкурентными

16:11 10.03.2020 (обновлено: 16:27 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ в 2024 году будут конкурентными, ничего не предрешено, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Будет ли Владимир Владимирович выдвигать свою кандидатуру в 2024 году или не будет, это покажет время, это будет его желание. В любом случае, это конкурентные выборы. Только граждане - даже если будет решение, что Владимир Владимирович пойдет на выборы, - только граждане будут решать, поддержат они президента, не поддержат", - сказала она журналистам.
"Я уверена, что выборы 2024 года будут обязательно конкурентными и ничего не предрешено. Это право, это возможность, а решать будут граждане", - добавила Матвиенко.
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РоссияВалентина МатвиенкоПолитика
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