Матвиенко прокомментировала поправки по президентским срокам

По ее словам, предложение депутата Валентины Терешковой о том, чтобы дать возможность Путину избираться в 2024 году на пост президента, очень своевременное.

"Вот эти диванные эксперты, которые, только мы начали обсуждать изменения в Конституцию, они тогда уже говорили, что все это делается для того, чтобы сохранить Путина у власти. Это абсолютно безосновательно", — сказала она журналистам, подчеркнув, что поправки в конституцию назрели.

Она отметила, что поправки носят фундаментальный характер, а не касаются лишь президентских сроков.

"Если бы президент хотел просто остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. Это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь", —- подчеркнула спикер Совфеда.