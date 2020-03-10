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Матвиенко прокомментировала поправки по президентским срокам
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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала поправки по президентским срокам

16:08 10.03.2020 (обновлено: 17:00 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что говорить, что с самого начала поправки в Конституцию были нацелены на продление полномочий президента Владимира Путина, безосновательно.
По ее словам, предложение депутата Валентины Терешковой о том, чтобы дать возможность Путину избираться в 2024 году на пост президента, очень своевременное.
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"Вот эти диванные эксперты, которые, только мы начали обсуждать изменения в Конституцию, они тогда уже говорили, что все это делается для того, чтобы сохранить Путина у власти. Это абсолютно безосновательно", — сказала она журналистам, подчеркнув, что поправки в конституцию назрели.
Она отметила, что поправки носят фундаментальный характер, а не касаются лишь президентских сроков.
"Если бы президент хотел просто остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. Это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь", —- подчеркнула спикер Совфеда.
По мнению Матвиенко, если Путин решит в 2024 году вновь баллотироваться на пост главы государства, это будет служить гарантией того, что будет продолжена нынешняя линия на укрепление социального государства, на укрепление позиций России в мире, выполнение данных президентом обязательств перед населением, в том числе социального характера.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Включая в пакет поправок вопрос об обнулении президентских сроков с 2024 года, господа парламентарии рискуют получить голосование против всего пакета поправок к Конституции в целом.
10 марта, 16:35
Руслан Тлеуж
2210004
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