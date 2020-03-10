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Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
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РИА Новости

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

16:07 10.03.2020 (обновлено: 16:47 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию.
Он прокомментировал все новые инициативы, касающиеся высшего руководства и парламента.
Так, глава государства сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат от "Единой России" Александр Карелин. При этом в КПРФ заявили, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.
"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Вячеслав Володин. — Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу", — прокомментировал президент.
Позже поправку сняли с рассмотрения.
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Он также назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. С этой инициативой выступила во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.
"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", — сказал президент.
Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти. "О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", — добавил глава государства.
При этом, говоря об еще одном предложении Терешковой продлить срок полномочий действующего президента, Путин заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
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Президент подчеркнул, что предложение Терешковой "по сути означает снятие ограничений для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешает в будущем участвовать в выборах, в ходе открытых и конкурентных выборов, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".
"В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона", — сказал он.
Позже Госдума одобрила предложения Терешковой. Из фракций против проголосовали только коммунисты.
В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
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Обсудить 466
Валентина ТерешковаЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Предполагаю, что если такая поправка будет включена в пакет, россияне проголосуют против всего пакета.
10 марта, 16:12
Руслан Тлеуж
29517220136
Я от ВВП ожидал более ответственной позиции. К сожалению, ошибся.
10 марта, 16:09
iibrovkin
24236470111
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