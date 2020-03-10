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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T17:08+0300
https://ria.ru/20200310/1568388719.html
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
https://cdn23.img.ria.ru/images/151476/77/1514767763_0:65:3078:1796_1036x0_80_0_0_b8bddbb31cf172bc5408bb8fc8f5e838.jpg
РИА Новости

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

15:57 10.03.2020 (обновлено: 17:08 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", — отметил он в статье для National Interest.
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Автор подчеркнул, что Россия готова брать на себя риски возможной эскалации в противостоянии с США, чтобы получить преимущество над Вашингтоном, и в качестве примера приводит обострение ситуации в Сирии.
"Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным", — пишет Гвоздев.
Он считает, что срыв соглашения ОПЕК+ обусловлен тем, что сделка перестала быть выгодной для российских нефтяных компаний. В ответ на это Саудовская Аравия пригрозила повысить добычу, что, в представлении Эр-Рияда, позволило бы оказать давление на Москву.
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"Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен", — отмечает Гвоздев.
При этом в подобном трехстороннем противостоянии автор считает возможным ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.
"Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей. Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся", — резюмирует он.
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Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом два дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.
Прорвало
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Прорвало
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьДональд ТрампОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАЭкономика
Популярные комментарии
Скорее это не американский экономист такое сказал ,а обычный диванный эксперт-аналитик ,из матушки России )
10 марта, 16:58
iiqollofamm-2173
13421005206
Я в наших возможностях не сомневаюсь. Смысл всего этого мне тоже понятен. Верхний слой это наказать США и вытеснить их дорогую нефть. А самый нижний слой это интересы сеченова. Этому .... всё равно какая цена на нефть. У него её выкупают по фиксированной цене и ему лучше если добыча растёт, а не снижается. Со всеми так сказать вытекающими (или втекающими к нему) откатами, домами, машинами и др. удовольствиями. А то, что бюджет не дополучит, что простые люди потеряют работу и сбережения ему до ....(((
10 марта, 17:08
yyyu55 yu55
173102580
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