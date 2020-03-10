Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США , но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией ", — отметил он в статье для National Interest.

Автор подчеркнул, что Россия готова брать на себя риски возможной эскалации в противостоянии с США, чтобы получить преимущество над Вашингтоном, и в качестве примера приводит обострение ситуации в Сирии.

"Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным ", — пишет Гвоздев.

Он считает, что срыв соглашения ОПЕК+ обусловлен тем, что сделка перестала быть выгодной для российских нефтяных компаний. В ответ на это Саудовская Аравия пригрозила повысить добычу, что, в представлении Эр-Рияда, позволило бы оказать давление на Москву.

"Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен", — отмечает Гвоздев.

При этом в подобном трехстороннем противостоянии автор считает возможным ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

"Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей. Путин извлек уроки из торговых войн Трампа : быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся", — резюмирует он.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.