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Религия и мировоззрение
2020-03-10T15:50+0300
https://ria.ru/20200310/1568388005.html
Туроператор: туры на схождение Благодатного огня могут скорректировать
https://cdn25.img.ria.ru/images/155311/25/1553112510_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_3c8f208f9bfd96630ea1a32555c50f40.jpg
РИА Новости

Туроператор: туры на схождение Благодатного огня могут скорректировать

15:50 10.03.2020
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© AFP 2020 / Thomas CoexВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня В Иерусалиме. 27 апреля 2019
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня В Иерусалиме. 27 апреля 2019
© AFP 2020 / Thomas Coex
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Паломнические туры на Святую Землю, в том числе на церемонию схождения Благодатного огня, могут быть скорректированы в связи с объявленным Израилем двухнедельным карантином из-за распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в Паломническом центре Московского патриархата.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.
"У меня еще нет пока официальной информации, но наверняка будут как-то скорректированы", - сказал представитель центра, отвечая на вопрос о возможном изменении программ пребывания паломников в Израиле.
Главный христианский праздник - Пасха, или Воскресение Христово - в этом году отмечается в воскресенье, 19 апреля. Торжественная церемония, связанная со схождением Благодатного огня, традиционно проходит в Иерусалиме накануне Пасхи, в субботу.
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Вчера, 15:14Религия и мировоззрение
Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Накануне число израильтян, у которых диагностирован новый коронавирус, достигло 50. Такие данные привело министерство здравоохранения Израиля.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеИерусалимИзраиль
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