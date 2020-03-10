Туроператор: туры на схождение Благодатного огня могут скорректировать

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Паломнические туры на Святую Землю, в том числе на церемонию схождения Благодатного огня, могут быть скорректированы в связи с объявленным Израилем двухнедельным карантином из-за распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в Паломническом центре Московского патриархата.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.

"У меня еще нет пока официальной информации, но наверняка будут как-то скорректированы", - сказал представитель центра, отвечая на вопрос о возможном изменении программ пребывания паломников в Израиле.

Главный христианский праздник - Пасха, или Воскресение Христово - в этом году отмечается в воскресенье, 19 апреля. Торжественная церемония, связанная со схождением Благодатного огня, традиционно проходит в Иерусалиме накануне Пасхи, в субботу.

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.