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В ОП рассказали о работе над поправками к Конституции
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РИА Новости

В ОП рассказали о работе над поправками к Конституции

15:46 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Общественная палата РФ приняла более 1,5 тысяч предложений по "народным поправкам" в Конституцию, рабочая группа учла многие из них, часть останется в качестве материала для реализации в законах и подзаконных актах, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Общественная палата стала точкой сбора народных поправок. К нам на электронный адрес … поступило более полутора тысяч различных предложений, замечаний от граждан и организаций. Весь этот массив предложений и пожеланий был обработан. Рабочая группа, созданная президентом, многое учла. Часть народных поправок останется в качестве материала для последующей доработки, для того чтобы эти пожелания, чаяния, предложения гражданского общества реализовать в других законах и подзаконных актах, то есть, реализовать в нормотворчестве", - сообщила Михеева в рамках пленарного заседания ОП РФ.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 10:57Голосование по поправкам в Конституцию
Омбудсмены в регионах будут наблюдать за голосованием по Конституции
Михеева выразила надежду, что поправки будут создавать условия для достойной жизни граждан РФ.
"Есть также и особая задача, которую законодатель ставит перед Общественной палатой России и общественными палатами субъектов. Это организация общественного наблюдения, назначения наблюдателей за подготовкой и проведением общественного голосования. Это наблюдение в том числе за установлением итогов голосования и подведения его результатов", - напомнила Михеева.
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РоссияЛидия МихееваКонституция РФОбщественная палата РФОбщество
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