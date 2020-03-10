В ОП рассказали о работе над поправками к Конституции

"Общественная палата стала точкой сбора народных поправок. К нам на электронный адрес … поступило более полутора тысяч различных предложений, замечаний от граждан и организаций. Весь этот массив предложений и пожеланий был обработан. Рабочая группа, созданная президентом, многое учла. Часть народных поправок останется в качестве материала для последующей доработки, для того чтобы эти пожелания, чаяния, предложения гражданского общества реализовать в других законах и подзаконных актах, то есть, реализовать в нормотворчестве", - сообщила Михеева в рамках пленарного заседания ОП РФ.