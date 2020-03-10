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Си Цзиньпин назвал жителей закрытого из-за коронавируса Уханя героями
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РИА Новости

Си Цзиньпин назвал жителей закрытого из-за коронавируса Уханя героями

15:36 10.03.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который с инспекционной поездкой прибыл в закрытый на карантин из-за эпидемии коронавируса город Ухань, назвал жителей города героями и поблагодарил от имени всего народа за самоотверженность и вклад в борьбе с эпидемией.
"Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Китайский лидер подчеркнул, что после победы в войне над эпидемией коронавируса город непременно еще раз войдет в историю.
"Вся партия и весь многонациональный народ страны растроган и восхищен вами. Вся партия и весь народ благодарит жителей Уханя", - сказал Си Цзиньпин.
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Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
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