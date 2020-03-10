Путин поблагодарил парламентариев и рабочую группу по Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил парламентариев и участников рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ.
"Начать, уважаемые коллеги, хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном, напряженном режиме непосредственно участвовали в подготовке поправок в основной закон", - сказал он в Госдуме.
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