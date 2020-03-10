В КПРФ оценили предложение Терешковой по президентским срокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. КПРФ считает нецелесообразным предложение снять ограничение по президентским срокам после вступления поправок в конституцию в силу, это создаст ненужные стране дискуссии, заявил РИА Новости член ЦК партии, зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ.
"Что касается обнуления сроков президента, у нас в программных наших документах написано "два срока", не более. Поэтому мы считаем, что это нецелесообразно и, наоборот, введет страну в большие дискуссии, которые ей сейчас не нужны. В свое время Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этому вопросу, не знаю, откуда взялась эта поправка", - заявил он.