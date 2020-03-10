В КПРФ оценили предложение Терешковой по президентским срокам

"Что касается обнуления сроков президента, у нас в программных наших документах написано "два срока", не более. Поэтому мы считаем, что это нецелесообразно и, наоборот, введет страну в большие дискуссии, которые ей сейчас не нужны. В свое время Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этому вопросу, не знаю, откуда взялась эта поправка", - заявил он.