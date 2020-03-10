Группа Би-2 перенесла несколько концертов в Европе из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерты российской группы Би-2 в Чехии и Германии переносятся на фоне запрета проведения массовых мероприятий в этих странах из-за вспышки коронавируса, новые даты будут объявлены позднее, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.
"Мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты", - говорится в сообщении.
Концерт Би-2 в Праге должен был состояться 11 марта, в немецком Бамберге - 13 марта, в Дюссельдорфе - 15 марта. Как уточнили представители группы, приобретенные билеты останутся действительны на новые даты, которые группа и организаторы согласуют после снятия ограничений. При этом выступления в Таллине 17 марта и в Риге 20 марта пока остаются в силе.
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