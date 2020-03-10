В КПРФ заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму

"Зюганов (Геннадий - ред.) высказывал аргументы, что нецелесообразно это делать, но раз партия власти приняла такое решение, то мы готовы это делать и будем на это идти, потому что у нас готова программа, программа ясная, отработанная, готовы с ней (идти - ред.) на выборы в любое время, у нас готовы штабы, у нас есть актив. В ближайшее время у нас будет пленум, готовность в партии есть. Если поправка внесена, мы ее поддержим, будем исходить из этого", - заявил Ющенко.