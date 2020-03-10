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В КПРФ заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму
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РИА Новости

В КПРФ заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму

15:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. КПРФ готова к досрочным выборам в Госдуму, у партии есть отработанная программа, фракция поддержит соответствующую поправку, заявил РИА Новости член ЦК партии, зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
"Зюганов (Геннадий - ред.) высказывал аргументы, что нецелесообразно это делать, но раз партия власти приняла такое решение, то мы готовы это делать и будем на это идти, потому что у нас готова программа, программа ясная, отработанная, готовы с ней (идти - ред.) на выборы в любое время, у нас готовы штабы, у нас есть актив. В ближайшее время у нас будет пленум, готовность в партии есть. Если поправка внесена, мы ее поддержим, будем исходить из этого", - заявил Ющенко.
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Александр ЮщенкоКПРФГосдума РФПолитика
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