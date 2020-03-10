В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56

По данным главного министра штата Пинарай Виджаяна, среди заболевших трое индийцев, прилетевших из Италии, и люди, контактировавшие с ними. Состояние всех заразившихся стабильное, отметил министр.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем
Ранее во вторник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что самолет ВВС Индии вывез из Ирана первую часть из 58 индийских паломников, которые находились в этой стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.