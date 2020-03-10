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В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56
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РИА Новости

В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56

15:15 10.03.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мар – РИА Новости. Общее число инфицированных новым коронавирусом в Индии достигло 56 человек, после того как шесть новых случаев заболевания были зарегистрированы в штате Керале, сообщает телеканал NDTV.
По данным главного министра штата Пинарай Виджаяна, среди заболевших трое индийцев, прилетевших из Италии, и люди, контактировавшие с ними. Состояние всех заразившихся стабильное, отметил министр.
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Ранее во вторник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что самолет ВВС Индии вывез из Ирана первую часть из 58 индийских паломников, которые находились в этой стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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